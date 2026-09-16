Vận hành liên tục 207 máy bơm, mở tối đa các cửa cống để tiêu úng

Để bảo vệ cây trồng và hạn chế ngập úng do mưa lớn, các đơn vị thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh đã chủ động bơm tiêu nước đệm, tăng cường rà soát, vận hành các trạm bơm tiêu hết công suất bắt đầu từ ngày 13/9.

Một số điểm canh tác lúa và cây trồng tại xã Thọ Ngọc bị ngập.

Tại vùng Đồng Ngâu, xã Sao Vàng, từ tối 13/9 có lượng mưa gần 300mm, gây ngập úng cục bộ ở một số diện tích lúa. Đây lại là vùng trũng, nên nước ngập rất nhanh.

Để bảo đảm tiêu úng cho hơn 300 ha lúa, trạm bơm Đồng Ngâu đã liên tục vận hành. Nhờ chủ động triển khai phương án bơm tiêu, toàn bộ diện tích lúa và hoa màu tại khu vực này đã kịp thời được bảo vệ an toàn.

Theo ông Lê Xuân Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Thọ Xuân, do đặc thù là vùng trũng thấp nên khu vực này chỉ cần lượng mưa khoảng 30mm là đã xảy ra ngập úng. Để bảo đảm an toàn cho diện tích cây trồng, đơn vị đã phân công cán bộ kỹ thuật ứng trực, vận hành hệ thống máy bơm đúng quy trình. Việc chủ động bơm tiêu thoát nước sớm tại khu vực này là rất cần thiết nhằm nhanh chóng giải tỏa các điểm ngập sâu.

Báo cáo từ Chi cục thuỷ lợi Thanh Hóa cho biết, đến 13 giờ ngày 16/9 đã có 791 ha cây trồng bị ngập, trong đó có trên 337 ha lúa; nhiều diện tích cây trồng bị đổ, gãy. Do đó, 55 trạm bơm tiêu với 207 máy bơm được vận hành liên tục, mở tối đa các cửa cống, trục vớt rác và khơi thông dòng chảy.

Cán bộ kỹ thuật, Chi nhánh thuỷ lợi Thọ Xuân tăng cường vận hành các máy bơm tiêu úng.

Theo ông Lường Quốc Luận, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã, do lượng mưa lớn, tuyến kênh T2 có hiện tượng bị sạt lở, gây ngập úng cục bộ một số diện tích cây trồng. Trước tình hình đó, đơn vị đã tăng cường vận hành hệ thống bơm tiêu chủ động và tập trung nhân lực xử lý các sự cố ngay cả trong lúc trời vẫn đang mưa lớn.

Thực hiện công điện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị thủy lợi đều khẩn trương triển khai nhiều biện pháp tiêu úng, theo dõi vận hành các trạm bơm đúng quy định. Trên địa bàn tỉnh hiện mới thu hoạch được gần 39 nghìn ha lúa mùa, nhiều diện tích lúa đã chín, vì vậy việc chủ động tiêu úng đã góp phần hạn chế thiệt hại.

Thanh Hường