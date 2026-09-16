Sạt lở núi, xã Tiên Trang sơ tán gấp 2 hộ dân

Thông tin từ bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đá tại chân núi Bồ thuộc thôn Ngọc Lâm, xã Tiên Trang.

Sạt lở núi với khối lượng đá lớn sát với khu vực thi công dự án và nhà dân.

Tình trạng sạt lở đá xảy ra vào khoảng 8h ngày 16/9, hiện xã chưa đo đạc thực tế nhưng khối lượng đất đá sạt lở khá lớn tràn vào sát 2 hộ dân và ngay sát chân cầu Chính Thạch đang thi công.

Để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, UBND xã đã sơ tán khẩn cấp 2 hộ đến nơi an toàn, đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công di dời máy móc, nhân công ra khỏi khu vực sạt lở đá.

Xã Tiên Trang tổ chức sơ tán các hộ bị ảnh hưởng, căng dây khoanh vùng nguy hiểm.

UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tiên Trang đã huy động các lực lượng chức năng lắp biển cảnh báo, niêm phong khu vực nguy hiểm, cử lực lượng canh gác, bảo vệ.

Sau đợt mưa này, xã sẽ tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn về tài sản, tính mạng cho Nhân dân.

Đình Hà