Phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, Báo động I trên sông Lèn, sông Mã

Trước dự báo mực nước sông dâng cao do mưa lũ vào chiều 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và Nhân dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (năm 2025) kèm mưa lớn lũ sông Lèn lên cao gây ngập lụt diện rộng ở nhiều thôn xã Hà Trung. Ảnh minh họa của Hoàng Đông

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Công điện số 14/CĐ-PTDS, 15/CĐ-PTDS, 16 CĐ-PTDS ngày 16/9/2026 phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, Báo động I trên sông Lèn và sông Mã.

Cụ thể:

Hồi 10 giờ ngày 16/9/2026 mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là +11.34 m (dưới BĐIII là 0.66m); dự báo mực nước lũ trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân có khả năng lên mức Báo động III (+12.00 m) vào lúc 18h-21h ngày 16/9/2026 và còn tiếp tục lên.

Hồi 14 giờ ngày 16/9/2026 mực nước trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn là +3.78 m (dưới BĐI là 0.22m); dự báo mực nước lũ trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn có khả năng lên mức Báo động I (+4.00 m) vào lúc 16h-18h ngày 16/9/2026.

Hồi 13 giờ ngày 16/9/2026 mực nước trên sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân là +8.50 m (dưới BĐI là 1.00m); dự báo mực nước lũ trên sông Mã tại trạm thủy văn Lý Nhân có khả năng lên mức Báo động I (+9.50 m) vào lúc 17h-20h ngày 16/9/2026.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trên, chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống đê điều và khu dân cư vùng bãi sông.

LP