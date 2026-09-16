Nhiều tuyến đường tại xã Yên Nhân sạt lở, gây ách tắc giao thông

Theo báo cáo nhanh của xã Yên Nhân, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở đất tại 3 điểm với khối lượng đất đá khá lớn, trong đó Quốc lộ 47 có 1 điểm, Quốc lộ 16 đi qua địa bàn thôn Chiềng 1 điểm, trên tuyến giao thông liên thôn tại thôn Lửa 1 điểm.

Đất đá cuốn xuống đường gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 47 tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân.

Đến trưa 16/9, trên địa bàn xã có 10 điểm cầu tràn qua sông, suối nước ngập sâu từ 1 đến 1,5 m, khiến người và phương tiện không thể qua lại, gây chia cắt giao thông.

Xã Yên Nhân huy động lực lượng khơi thông các điểm giao thông bị ngập.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức trực gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập; hướng dẫn người dân và phương tiện, bảo đảm an toàn, không để người và phương tiện cố tình qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Đồng thời xã tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán Nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đình Hà