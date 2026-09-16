Khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến quốc lộ 

Theo Sở Xây dựng, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở làm tắc đường ở 6 vị trí trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn khu vực miền núi với khối lượng khoảng 950m3. Đến 11 giờ ngày 16/9, đã thông xe 1 vị trí, còn 5 vị trí các đơn vị đang bố trí máy móc để thông xe trong thời gian sớm nhất.