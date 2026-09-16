Khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến quốc lộ
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.
Đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ huy động nhân lực, phương tiện xử lý vị trí sạt lở trên Quốc lộ 16 tại Km 170+950.
Xử lý vị trí sạt lở trên Quốc lộ 15C tại Km 23+650 qua xã Thiên Phủ.
Xử lý vị trí sạt lở trên Quốc lộ 15C tại Km 38+800.
Xử lý vị trí sạt lở trên Quốc lộ 217 tại Km 138+700 qua xã Quan Sơn.
Xử lý vị trí sạt lở trên Quốc lộ 15C tại Km 143+500 qua xã Quan Sơn.
Xử lý vị trí sạt lở trên Quốc lộ 15C tại Km 1+300 qua xã Hồi Xuân.
Theo Sở Xây dựng, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở làm tắc đường ở 6 vị trí trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn khu vực miền núi với khối lượng khoảng 950m3. Đến 11 giờ ngày 16/9, đã thông xe 1 vị trí, còn 5 vị trí các đơn vị đang bố trí máy móc để thông xe trong thời gian sớm nhất.
Lê Hợi
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