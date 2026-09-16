Xã Yên Thắng sơ tán 7 hộ/22 nhân khẩu do sạt núi

Trước tình trạng mưa lớn gây sạt lở đất vào khu vực dân cư, xã Yên Thắng đã tổ chức sơ tán 7 hộ/22 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Sạt lở đất ở Yên Thắng đe dọa mất an toàn cho các hộ dân.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Thắng tính đến trưa 16/9, trên địa bàn xã có 5 hộ bị đất sạt lở vào nhà, trong đó có 1 hộ bị sập toàn bộ bếp và công trình phụ.

Về giao thông, đã xảy sạt lở Taluy dương trên tuyến Tỉnh lộ 530 dốc Na Ay tuyến từ thôn Vân đi thôn Ngam và 9 điểm trên tuyến đường nội thôn tại thôn Vặn và thôn Cơn.

Trước tình hình trên, xã Yên Thắng đã tổ chức sơ tán 7 hộ với 22 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để sẵn sàng triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, triển khai lực lượng trực ban 24/24 giờ, căng dây cảnh báo an toàn, theo dõi diễn biến tình hình thiên tai để chỉ đạo và thống kê thiệt hại, có biện pháp ứng phó kịp thời, tránh thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân.

Đình Hà