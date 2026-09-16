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Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại quê nhà

Hồng Tư
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/9, cấp ủy, chính quyền và đông đảo Nhân dân phường Đào Duy Từ đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà sau 48 năm xa cách.

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại quê nhà

Sáng 16/9, cấp ủy, chính quyền và đông đảo Nhân dân phường Đào Duy Từ đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà sau 48 năm xa cách.

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại quê nhà

Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Lê Thái Cơ tại quê nhà.

Liệt sĩ Lê Thái Cơ sinh ngày 10/2/1955, quê quán tại thôn Sơn Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia cũ (nay là tổ dân phố Nguyên Bình, phường Đào Duy Từ). Năm 1972, đồng chí tình nguyện nhập ngũ vào Nam chiến đấu, giữ chức vụ y tá tại Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3.

Ngày 6/3/1978, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam. Hài cốt của liệt sĩ sau đó được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Sau nhiều năm tìm kiếm, năm 2010 gia đình xác định được phần mộ liệt sĩ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên.

Đến ngày 14/9/2026, được sự hỗ trợ của Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam) cùng Hội Cựu chiến binh xã Tân Biên, gia đình đã tổ chức lễ cất bốc, di dời, đưa về Thanh Hóa để tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Thái Cơ tại quê nhà

Thân nhân, đồng đội tiễn đưa liệt sĩ Lê Thái Cơ rời Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên về quê nhà.

Được biết, liệt sĩ Lê Thái Cơ là một trong 9 trường hợp được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa phối hợp, hỗ trợ đưa từ các tỉnh phía Nam về quê hương an táng từ đầu năm đến nay.

Hồng Tư

Từ khóa:

#Hài cốt #phường Đào Duy Từ #Thái #Chính quyền địa phương #nghĩa trang liệt sĩ #Hy sinh #Hỗ trợ #Tĩnh Gia #Truy điệu #Thân

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