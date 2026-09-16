Nước sông Bưởi dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu

Nước lũ trên sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm nhà dân ở các xã Thành Vinh, Kim Tân, Thạch Bình bị ngập sâu.

Video: Hàng trăm hộ dân ngập sâu do nước sông Bưởi dâng cao.

Nước sông Bưởi lên cao, kết hợp mưa lớn, khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn và khu dân cư bị ngập. Tại khu vực dọc Tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B, đoạn từ xã Kim Tân đến xã Thành Vinh, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Tại những khu vực ngập sâu, các hộ có nhà cao tầng chủ động di chuyển lên tầng trên; các hộ ở nhà cấp 4 phải sơ tán đến nơi an toàn. Trong khi đó, mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao, khiến nguy cơ ngập lụt và chia cắt giao thông còn diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thành Vinh, từ ngày 13 đến 16/9, trên địa bàn xã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Đến trưa 16/9, mưa lớn và nước sông dâng cao đã gây ngập lụt tại 301 hộ, với 1.136 nhân khẩu trên địa bàn các thôn Yên Thành, Thành Mỹ, Thành Tân, Thành Yên. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời một số hộ tại khu vực ngập sâu; các hộ còn lại chủ động sơ tán tại chỗ. Bên cạnh đó, một số hộ tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đã được di dời đến nơi an toàn.

Ngập lụt cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của xã Thành Vinh. Tổng diện tích hoa màu bị ngập úng là 213 ha, gồm 98 ha mía, 89 ha lúa và 26 ha rau màu khác.

Tại xã Kim Tân, nước sông Bưởi dâng cao khiến nhiều hộ dân tại thôn 3 và thôn 4 Thành Trực bị ngập sâu.

Hiện lực lượng chức năng đã di dời một số hộ có nhà cấp 4 bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Anh Bùi Văn Hạ, ở thôn 4 Thành Trực, xã Kim Tân cho biết: Tầng 1 của gia đình anh bị ngập từ tối 15/9, trong nhà có 6 người đã chủ động di chuyển lên tầng 2. Nhờ được thông báo trước về tình hình thời tiết nên gia đình kịp thời di dời tài sản, nên chưa có thiệt hại gì.

Tại những khu vực thấp trũng ven sông, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều căn nhà gần như chìm trong nước.

Với những ngôi nhà kiên cố có nhiều tầng, người dân chủ động sơ tán tại chỗ, đưa người, tài sản và vật nuôi lên tầng cao để tránh lũ.

Tuy nhiên, với các hộ sống trong nhà cấp 4, việc ứng phó khó khăn hơn khi nước tiếp tục dâng. Có những căn nhà cấp 4 đã bị nước lũ ngập sâu, mực nước dâng gần sát mái nhà.

Tại xã Thạch Bình, bà Nguyễn Thị Oanh, 62 tuổi, ở thôn Nông Trường đã di chuyển tài sản và vật nuôi khi nước lũ dâng cao.

Địa phương đã bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ tại các vị trí ngập sâu, chăng dây và cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng đồng thời thường xuyên kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân khi cần thiết.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nước sông Bưởi chưa có dấu hiệu rút, chính quyền các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông.

Hoàng Đông - Phương Đỗ