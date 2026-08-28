Vân Du chuẩn bị năm học mới

Chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Vân Du đã cơ bản hoàn thiện cơ sở trường lớp học, tu sửa, mua sắm trang thiết bị dạy và học, vệ sinh môi trường để đón học sinh tựu trường.

Giáo viên Trường Mầm non Vân Du 2 trang trí lại lớp học theo hướng sạch - đẹp - thân thiện.

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho năm học mới tại Trường Mầm non Vân Du 2 diễn ra với không khí khẩn trương. Hằng ngày, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tập trung ở trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, cắt tỉa hoa, cây cảnh và sắp xếp đồ dùng giảng dạy để sẵn sàng đón các cháu tựu trường theo kế hoạch. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường để chỉnh trang khuôn viên trường lớp, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho năm học mới. Từ sân trường, hành lang đến từng góc lớp học được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp và trang trí bằng nhiều hình ảnh sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non. Đồ dùng, đồ chơi được lau rửa cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình học tập và vui chơi. Bên cạnh đó, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Đến nay, các hạng mục cơ sở, vật chất đáp ứng tốt nhu cầu dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu”.

Tại Trường Tiểu học và THCS Vân Du 1, công tác chuẩn bị cho năm học mới diễn ra với không khí khẩn trương. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đã tập trung đến trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp, chỉnh trang, sắp xếp đồ dùng giảng dạy để sẵn sàng đón học sinh tựu trường theo kế hoạch. Thầy giáo Hà Huy Trung, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Sau sáp nhập, năm học 2026-2027, nhà trường có 24 lớp với 870 học sinh. Hiện, nhà trường có 24 phòng học kiên cố, 6 phòng chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các nhiệm vụ chuyên môn cũng được triển khai đồng bộ. Công tác tuyển sinh lớp 6 theo đúng kế hoạch. 100% cán bộ, giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cập nhật phương pháp giảng dạy mới, đặc biệt là tập huấn bộ sách giáo khoa dùng chung Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Du Vũ Đức Vĩnh, cho biết: “Sau khi sáp nhập các cơ sở giáo dục, trên địa bàn xã còn 6 trường học, trong đó có 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học và THCS. Để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, xã đã đẩy mạnh công tác truyền thông, chỉ đạo các nhà trường tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để có kế hoạch tu sửa, nâng cấp. Xã tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án, huy động xã hội hóa giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo; quan tâm, chỉ đạo đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh. Xã cũng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, thực hiện đầy đủ các nội dung, tiêu chí xây dựng trường học an toàn; tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý giáo dục trẻ em, học sinh trong và ngoài trường học...”.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chủ động của các trường học và sự đồng hành của phụ huynh học sinh, đến thời điểm này xã Vân Du đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để bước vào năm học mới.

Bài và ảnh: Khắc Công