Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Vẫn còn 246 vị trí ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ do bão số 10

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo nhanh tình hình khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra, đến sáng ngày 1/10, trên các tuyến đường bộ vẫn còn 246 vị trí tắc giao thông.

Vẫn còn 246 vị trí ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ do bão số 10

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo nhanh tình hình khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra, đến sáng ngày 1/10, trên các tuyến đường bộ vẫn còn 246 vị trí tắc giao thông.

Vẫn còn 246 vị trí ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ do bão số 10

Phố đi bộ Kim Đồng, trung tâm của phường Nùng Trí Cao (Cao Bằng) bị ngập nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại địa bàn tỉnh Lào Cai có 25 vị trí nhưng dự kiến đến 16h chiều nay thông xe trở lại. Tương tự, tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 20 vị trí và dự kiến 17h ngày 1/10 thông xe trở lại.

Hiện Thanh Hóa vẫn còn tổng số 50 vị trí ngập nước và sụt taluy dương; trong đó, Quốc lộ có 30 vị trí sụt taluy dương và đường địa phương 20 vị trí ngập. Dự kiến đến 20h tối nay thông xe trở lại.

Địa bàn tỉnh Nghệ An có 97 vị trí ngập nước, sụt taluy dương; trong đó, quốc lộ có 45 vị trí sụt taluy dương; đường địa phương 47 vị trí ngập. Dự kiến đến 20h ngày 1/10 thông xe trở lại.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng còn 10 vị trí và dự kiến thông xe trở lại vào 18h chiều nay. Tại Ninh Bình còn 2 vị trí, dự kiến 13h thông xe trở lại; Cao Bằng còn 6 vị trí, dự kiến 18h thông xe trở lại; Sơn La có 17 vị trí, dự kiến 19h thông xe trở lại. Thành phố Hà Nội còn 20 vị trí và dự kiến đến 17h thông xe trở lại.

Tại các vị trí ngập nước, sụt lở taluy dương, các Khu quản lý đường bộ và Sở Xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đặt biển cảnh báo và bố trí người điều hành giao thông 24/24 giờ.

Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường tỉnh hiện còn mưa nhỏ, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cập nhật, rà soát, thống kê trong các lần báo cáo tiếp theo.

Đối với lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam thông tin, do thời tiết xấu tại khu vực Hà Nội, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có 63 chuyến bay chờ, 47 chuyến đi sân bay dự bị./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Cục hàng không Việt Nam #Bão số 10 #đường bộ #Ách tắc giao thông #thành phố Hà Nội #Khắc phục hậu quả #Tuyên Quang #Bộ xây dựng #Phòng thủ #Hà Tĩnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long