Vẫn còn 246 vị trí ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ do bão số 10

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo nhanh tình hình khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra, đến sáng ngày 1/10, trên các tuyến đường bộ vẫn còn 246 vị trí tắc giao thông.

Phố đi bộ Kim Đồng, trung tâm của phường Nùng Trí Cao (Cao Bằng) bị ngập nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại địa bàn tỉnh Lào Cai có 25 vị trí nhưng dự kiến đến 16h chiều nay thông xe trở lại. Tương tự, tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 20 vị trí và dự kiến 17h ngày 1/10 thông xe trở lại.

Hiện Thanh Hóa vẫn còn tổng số 50 vị trí ngập nước và sụt taluy dương; trong đó, Quốc lộ có 30 vị trí sụt taluy dương và đường địa phương 20 vị trí ngập. Dự kiến đến 20h tối nay thông xe trở lại.

Địa bàn tỉnh Nghệ An có 97 vị trí ngập nước, sụt taluy dương; trong đó, quốc lộ có 45 vị trí sụt taluy dương; đường địa phương 47 vị trí ngập. Dự kiến đến 20h ngày 1/10 thông xe trở lại.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng còn 10 vị trí và dự kiến thông xe trở lại vào 18h chiều nay. Tại Ninh Bình còn 2 vị trí, dự kiến 13h thông xe trở lại; Cao Bằng còn 6 vị trí, dự kiến 18h thông xe trở lại; Sơn La có 17 vị trí, dự kiến 19h thông xe trở lại. Thành phố Hà Nội còn 20 vị trí và dự kiến đến 17h thông xe trở lại.

Tại các vị trí ngập nước, sụt lở taluy dương, các Khu quản lý đường bộ và Sở Xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đặt biển cảnh báo và bố trí người điều hành giao thông 24/24 giờ.

Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường tỉnh hiện còn mưa nhỏ, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cập nhật, rà soát, thống kê trong các lần báo cáo tiếp theo.

Đối với lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam thông tin, do thời tiết xấu tại khu vực Hà Nội, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có 63 chuyến bay chờ, 47 chuyến đi sân bay dự bị./.

Theo TTXVN