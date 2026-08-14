Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 25 dự án luật, nghị quyết quan trọng tại Phiên họp thứ 5

Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 3 đợt, thảo luận 25 dự án luật, nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và công tác lập pháp của quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ngày 13/8, Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến, Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 3 đợt: đợt 1: Trong thời gian diễn ra đợt 1 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đợt 2: 2 ngày (ngày 14 và 17/8); đợt 3: 2 ngày (từ ngày 27-28/8) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 25 dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Cụ thể là: dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về: việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về: việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi); việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa; dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi); dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2026.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh; cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh; xem xét, quyết định về chủ trương đối với việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-ve-25-du-an-luat-nghi-quyet-quan-trong-tai-phien-hop-thu-5-post1130030.vnp