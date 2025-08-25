Ứng phó bão số 5 - Điểm tựa từ "lực lượng tại chỗ"

Hàng nghìn hộ dân sinh sống tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở và ngập lụt đã được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kịp thời sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão số 5.

Công an phường Tĩnh Gia hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Từ chiều tối ngày 24/8 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh vẫn đang gấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Trong cơn mưa to tầm tã, nhiều cán bộ xã Na Mèo bất chấp hiểm nguy, vượt suối để đưa bà con dân bản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi trú tránh an toàn. Được biết, sau đợt mưa lớn kéo dài do bão số 3 năm 2025, nhiều đoạn đường đã bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 71 hộ với 293 nhân khẩu trong xã. Chủ tịch UBND xã Na Mèo cho biết: “Trong đợt sơ tán lần này, xã phải huy động tối đa lực lượng xuống các bản để vận động, hỗ trợ Nhân dân. Mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở và lũ quét luôn rình rập, vì thế toàn bộ 293 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn”.

Theo báo cáo của UBND xã Na Mèo, đến 25/8, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ tổ chức sơ tán người dân ở các bản có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn nhất. Tại các điểm sơ tán tập trung, công an xã đã bố trí cán bộ trực nhằm đảm an ninh trật tự, tuần tra để bảo vệ tài sản cho Nhân dân; xã cũng đã huy động bố trí các lực lượng khác để bảo đảm công tác hậu cần, y tế nhằm hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Lực lượng chức năng xã Vạn Lộc chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, để tuyên truyền, vận động người dân sinh sống tại các vùng xung yếu có nguy cơ ngập lụt di dời đến nơi an toàn.

Tại thôn Hưng Phú, xã Vạn Lộc, gia đình ông Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1955, có con là Nguyễn Văn Tiến sinh năm 1997, bị tâm thần từ nhỏ, hiện đang hưởng bảo trợ xã hội, sống trong căn nhà nhỏ cũ nát, xuống cấp, mất an toàn. Anh Tiến gần như nằm một chỗ, không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự chăm sóc của bố mẹ. Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, các lực lượng chức năng xã Vạn Lộc đã nhanh chóng có mặt, dùng xe chuyên dụng hỗ trợ di chuyển gia đình ông Lộc đến nơi an toàn.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, cấp ủy, chính quyền xã Vạn Lộc đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, để tuyên truyền, vận động 124 hộ, với 250 người dân sinh sống tại các vùng xung yếu có nguy cơ ngập lụt di dời đến nơi an toàn. Cùng với việc di dời người và tài sản đến nơi an toàn, chính quyền xã cũng đã lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong căn nhà nhỏ tạm bợ, vợ chồng ông Hà Thái Phượng ở thôn Muốt, xã Cẩm Thạch đang sống trong khu vực có nguy cơ mất an toàn. Dù đã nhiều lần được thôn xóm, gia đình vận động đi tránh bão, ông bà vẫn lặng lẽ từ chối. Nhưng trước hiểm nguy của mưa bão, lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch đã kiên trì, thuyết phục đưa ông bà di dời về nơi tránh trú bão an toàn.

Tại xã Nông Cống, 721 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ ngập lụt, với 2.769 khẩu, thuộc các thôn: Cộng Hòa, Liên Minh, Cao Nhuận, Làng Trù, Làng Mật, Tiên Lược, Thống Nhất, Sài Thôn, Tiền Châu, Vũ Yên, Tập Cát 1, Tập Cát 2. Chính quyền xã đã nhanh chóng lên phương án, chuẩn bị lực lượng, bố trí nơi tránh trú tại các khu nhà văn hóa thôn, trường học, nhà cao tầng, trạm y tế... Đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ” để ứng phó.

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết: “Ngập lụt, chia cắt các thôn, xóm rất nguy hiểm cho tính mạng Nhân dân, việc di dời là cấp thiết. Trong trường hợp nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi bắt buộc phải cưỡng chế đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra. Chính quyền xã cũng đã phân công các lực lượng vũ trang như công an, quân sự, dân quân tự vệ đến tận các hộ gia đình để vừa giúp sơ tán, chằng chéo nhà cửa, tài sản, vừa hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, người ốm đau, bệnh tật đến địa điểm sơ tán an toàn”.

Quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai, bão lũ của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng.

Còn tại phường Ngọc Sơn, ngay trong sáng 25/8 đã hoàn thành cơ bản di dời các hộ dân ven đê biển ở khu phố Bắc Châu đến khu vực an toàn. Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an phường cho biết: Phường Ngọc Sơn hiện có 68 hộ với 204 khẩu đã được các lực lượng chức năng di chuyển đến khu vực an toàn. Bên cạnh đó, công tác di dời tài sản của người dân cũng được triển khai song song nhằm bảo đảm an ninh trật tự khi bão đổ bộ.

Tiên Trang là xã ven biển, được sáp nhập từ 3 xã Tiên Trang, Quảng Nham, Quảng Thạch (thuộc huyện Quảng Xương cũ), dân số gần 41 nghìn người. Địa phương có 9,2 km bờ biển, hơn 5km đê, 2,5km kè chống sạt lở biển thôn Tân; có 7,4 km bờ sông và cửa lạch Ghép. Với những đặc điểm trên, Tiên Trang được xác định là một trong những vùng trọng điểm chịu ảnh hưởng khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền. Để chủ động ứng phó với bão số 5, từ ngày 24/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, tổ chức đoàn thể đã xuống vận động các hộ dân nằm trong vùng xung yếu, gần chân sóng di dời đến các điểm tập trung để tránh trú.

Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, cho biết: "Do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển đã dâng cao, tiến sát gần đê, tiềm ẩn nguy cơ khi bão đổ bộ gây mất an toàn cho tuyến đê và đe dọa tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân. Xã đã rà soát, vận động những hộ dân khu vực xung yếu đến những điểm an toàn”. Tính đến 18h ngày 25/8, toàn xã đã sơ tán 484 hộ, với 1.974 nhân khẩu đến trú ẩn tại các điểm an toàn.

Đang được tránh trú tại điểm trường Mầm non Quảng Nham, bà Phạm Thị Xoan, thôn Tân, cho biết: "Gia đình tôi sống ở thôn Tân (xã Quảng Nham cũ), nhà cửa không an toàn nếu mưa bão lớn, thực sự rất lo lắng. Được cán bộ xã, các lực lượng đến tận nhà vận động, gia đình tôi chấp hành và được sắp xếp ở tại điểm trường và được chăm lo nhu yếu phẩm, sinh hoạt, chúng tôi rất yên tâm".

Ứng phó với bão số 5, các “lực lượng tại chỗ” đã chủ động, tích cực tham gia trực gác, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, nhất là đối tượng yếu thế, đồng bào vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các lực lượng vũ trang như công an, quân sự, dân quân tự vệ đã đến tận các hộ gia đình để vừa giúp sơ tán, chằng chéo nhà cửa, tài sản, vừa hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, người ốm đau, bệnh tật đến địa điểm sơ tán. Các đồng chí lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống từng khu dân cư, từng điểm tránh trú bão để thăm hỏi, động viên bà con, đồng thời chỉ đạo kịp thời các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo sức khỏe và tinh thần cho Nhân dân. Tính đến 18h ngày 25/8, các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 3.079 hộ/11.431 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Qua hai cơn bão số 3 và số 5 đã cho thấy rõ hơn tinh thần gần dân, sát dân của bộ máy chính quyền mới. Mỗi hành động kịp thời, trách nhiệm thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia và quyết tâm của chính quyền và lực lượng chức năng: Dù trong bão lũ, thiên tai, cũng không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Nhóm PV Thời sự