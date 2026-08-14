Ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu

Chính phủ ban hành khung đào tạo quản trị dữ liệu toàn diện, chuẩn hóa năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Kỹ sư Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa cập nhật các số liệu về phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 13/8/2026 ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu.

Mục tiêu nhằm thiết lập Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu (Khung đào tạo) thống nhất trên phạm vi toàn quốc, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu; từng bước chuẩn hóa năng lực quản trị dữ liệu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có liên quan, đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Dữ liệu, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đổi mới sáng tạo.

Khung đào tạo này quy định mục tiêu, nguyên tắc, cấu trúc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, định hướng nội dung trọng tâm và kết quả cần đạt của từng nhóm chương trình; làm căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chi tiết theo quy định.

1. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị, điều phối và thực thi dữ liệu

Mục tiêu nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ điều phối, cán bộ chuyên môn và kỹ thuật kiến thức, kỹ năng và năng lực quản trị, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu trong toàn bộ vòng đời dữ liệu; hình thành đội ngũ nhân lực nòng cốt về quản trị dữ liệu, đáp ứng yêu cầu triển khai thống nhất Khung quản trị, quản lý dữ liệu trong các bộ, ngành, địa phương.

Đối tượng:

- Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số thuộc các bộ, ngành, địa phương; Giám đốc quản trị dữ liệu (Chief Data Officer - CDO); thành viên Hội đồng quản trị dữ liệu.

- Cán bộ phụ trách quản trị dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, tiêu chuẩn dữ liệu; cán bộ điều phối kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai quản trị dữ liệu trong cơ quan, tổ chức.

- Chủ sở hữu dữ liệu (Data Owner); cán bộ quản lý dữ liệu (Data Steward); cán bộ quản lý kỹ thuật dữ liệu (Data Custodian); cán bộ quản lý chất lượng dữ liệu, siêu dữ liệu (Metadata), kỹ thuật dữ liệu, phân tích dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và các vị trí chuyên môn, kỹ thuật khác có liên quan.

2. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu cơ bản

Mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản về quản trị dữ liệu trong khu vực công; hình thành tư duy quản trị, quản lý và điều hành dựa trên dữ liệu; nâng cao năng lực tham gia tổ chức thực hiện quản trị dữ liệu, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu tại cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; cán bộ làm công tác dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin và tham gia xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số.

- Cán bộ được giao hoặc dự kiến đảm nhiệm các vị trí về quản trị dữ liệu như Chủ sở hữu dữ liệu (Data Owner), Cán bộ quản lý dữ liệu (Data Steward), Cán bộ quản lý kỹ thuật dữ liệu (Data Custodian) và các vị trí chuyên môn khác có liên quan.

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở dữ liệu.

3. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu cấp xã

Mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị dữ liệu; nâng cao năng lực tổ chức quản lý, cập nhật, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; đáp ứng yêu cầu triển khai quản trị dữ liệu thống nhất từ trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật.

Đối tượng:

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã có liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, khai thác và sử dụng dữ liệu.

- Cán bộ phụ trách hoặc tham gia xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuyển đổi số tại cấp xã.

- Cán bộ được giao hoặc dự kiến đảm nhiệm các vị trí về quản trị dữ liệu như Chủ sở hữu dữ liệu (Data Owner), Cán bộ quản lý dữ liệu (Data Steward), Cán bộ quản lý kỹ thuật dữ liệu (Data Custodian); cán bộ đầu mối về dữ liệu, công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại cấp xã.

4. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị tuân thủ dữ liệu

Mục tiêu là trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng về pháp luật, quản trị rủi ro và quản trị tuân thủ trong hoạt động quản trị, xử lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu; nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chính sách, quy trình và biện pháp bảo đảm hoạt động quản trị dữ liệu đúng quy định của pháp luật, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Đối tượng:

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý; cán bộ làm công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra; cán bộ đầu mối về dữ liệu, chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức.

- Cán bộ tham gia xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và trung tâm dữ liệu.

- Cán bộ được giao hoặc dự kiến đảm nhiệm các vị trí về quản trị dữ liệu như Chủ sở hữu dữ liệu (Data Owner), Cán bộ quản lý dữ liệu (Data Steward), Cán bộ quản lý kỹ thuật dữ liệu (Data Custodian); cán bộ phụ trách an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và các vị trí chuyên môn khác có liên quan.

5. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ đánh giá, cấp chứng chỉ quốc tế về quản trị dữ liệu

Mục tiêu nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên sâu về quản trị dữ liệu theo các tiêu chuẩn, chuẩn mực và thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực áp dụng các mô hình quản trị dữ liệu tiên tiến vào hoạt động của cơ quan, tổ chức; tạo nền tảng để học viên tham gia các chương trình đánh giá, cấp chứng chỉ quốc tế về quản trị dữ liệu theo nhu cầu và điều kiện của từng cơ quan, tổ chức.

Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, quản lý và triển khai công tác dữ liệu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý phụ trách dữ liệu, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và cải cách hành chính.

- Cán bộ được giao hoặc dự kiến đảm nhiệm các vị trí về quản trị dữ liệu như Giám đốc quản trị dữ liệu (Chief Data Officer - CDO), Chủ sở hữu dữ liệu (Data Owner), Cán bộ quản lý dữ liệu (Data Steward), Cán bộ quản lý kỹ thuật dữ liệu (Data Custodian) và các vị trí chuyên môn về kiến trúc dữ liệu, kỹ thuật dữ liệu, phân tích dữ liệu, chất lượng dữ liệu, an toàn và bảo vệ dữ liệu.

- Cá nhân thuộc doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế về quản trị dữ liệu.

6. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên nguồn về quản trị dữ liệu

Mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về quản trị dữ liệu, kỹ năng sư phạm và năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và chuyên gia nòng cốt phục vụ triển khai thống nhất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng:

- Giảng viên, báo cáo viên và cán bộ nòng cốt được lựa chọn từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

- Giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

- Chuyên gia có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn về quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và chuyển đổi số.

7. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng tổng quan về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tính toán hiệu năng cao và công nghệ lượng tử

Mục tiêu trang bị cho học viên nhận thức, kiến thức và kỹ năng cơ bản về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tính toán hiệu năng cao và công nghệ lượng tử; nâng cao năng lực nhận diện, đánh giá và định hướng ứng dụng các công nghệ mới hỗ trợ công tác quản trị dữ liệu, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội.

Đối tượng:

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp có liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Cán bộ làm công tác tham mưu chính sách, tổng hợp, phân tích, điều phối dữ liệu và chuyển đổi số.

- Cán bộ chuyên môn, kỹ thuật về dữ liệu, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tính toán hiệu năng cao, an ninh mạng, an toàn thông tin và các lĩnh vực có liên quan.

- Các đối tượng khác có nhu cầu nghiên cứu, phát triển, khai thác và ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động của cơ quan, tổ chức./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-tao-boi-duong-ve-quan-tri-du-lieu-post1130062.vnp