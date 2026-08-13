Dell Plus - Laptop Dell cao cấp, hiệu quả cho doanh nhân

Dell Plus là dòng máy tính thế hệ mới, cân bằng giữa tính di động và hiệu suất để đáp ứng nhu cầu làm việc của doanh nhân. Dòng laptop Dell cao cấp này tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ công việc văn phòng hiệu quả. Thiết kế gọn nhẹ kết hợp cấu trúc bền bỉ giúp nâng cao đáng kể hiệu suất và năng suất công việc trong suốt quá trình sử dụng.

Vì sao các doanh nhân thường chọn laptop Dell Plus?

Dòng laptop Dell này được nhiều người lựa chọn nhờ sở hữu cấu hình mạnh mẽ cùng thiết kế linh hoạt. Thiết bị mang đến những cải tiến thiết thực về khả năng hiển thị, công nghệ đàm thoại cùng các lớp bảo mật dữ liệu cá nhân.

Hiệu năng xử lý tối ưu kết hợp công nghệ AI thế hệ mới

Đa số laptop Dell Plus sở hữu bộ vi xử lý Intel Core Ultra hoặc AMD Ryzen tích hợp nhân NPU đạt hiệu năng từ 40 TOPS trở lên nhằm hỗ trợ tối ưu công nghệ Copilot+ đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực máy tính cá nhân với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ, phần mềm thông minh và khả năng xử lý AI tiên tiến. Cấu hình này hỗ trợ vận hành trơn tru các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp tăng hiệu suất đáng kể khi chạy các phần mềm văn phòng phức tạp.

Một số máy được trang bị bộ nhớ RAM LPDDR5x dung lượng lớn 16 GB hoặc 32 GB giúp máy tính duy trì trạng thái hoạt động đa nhiệm ổn định. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ nhớ dồi dào và bộ vi xử lý thế hệ mới giúp người dùng lưu trữ, truy xuất dữ liệu công việc nhanh chóng.

Độ bền bỉ tiêu chuẩn và tính linh hoạt cao khi di chuyển

Hầu hết laptop Dell Plus được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp nhằm giảm bớt đáng kể trọng lượng máy, tăng tính cơ động khi di chuyển hoặc làm việc bên ngoài. Cấu trúc khung vỏ kim loại cứng cáp góp phần tăng độ bền của máy và bảo vệ các linh kiện điện tử bên trong.

Laptop có vỏ kim loại hỗ trợ bảo vệ linh kiện khi di chuyển.

Hơn thế nữa, một số thiết bị hỗ trợ khả năng xoay gập màn hình 360 độ đi kèm bút Active Pen giúp người dùng dễ dàng phác thảo nhanh các ý tưởng sáng tạo. Thời lượng sử dụng dài giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hằng ngày.

Màn hình bảo vệ thị lực và hệ thống bảo mật dữ liệu tin cậy

Laptop Dell Plus kết hợp công nghệ hiển thị với các giải pháp bảo mật dữ liệu, đáp ứng nhu cầu làm việc hằng ngày. Thiết bị tích hợp các công nghệ đáng chú ý sau:

Màn hình tỷ lệ 16:10 và ComfortView: Giúp mở rộng không gian hiển thị theo chiều dọc, đồng thời tự động lọc bớt ánh sáng xanh để hạn chế tình trạng mỏi mắt khi làm việc liên tục.

Chip bảo mật phần cứng TPM 2.0: Thực hiện mã hóa các tệp tin dữ liệu quan trọng ngay từ cấp độ phần cứng, giúp ngăn ngừa rủi ro xâm nhập trái phép từ môi trường mạng bên ngoài.

Cảm biến vân tay một chạm: Tích hợp trực tiếp tại nút nguồn trên đa số phiên bản, hỗ trợ thao tác đăng nhập nhanh chóng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Họp trực tuyến chuyên nghiệp nhờ công nghệ cộng tác thông minh

Dell Plus giúp người dùng họp trực tuyến hiệu quả hơn nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa camera ghi hình sắc nét và hệ thống microphone lọc tạp âm. Sự phối hợp này giúp thu nhận hình ảnh rõ nét, đồng thời giảm tiếng ồn từ môi trường xung quanh.

Hệ thống camera thế hệ mới hỗ trợ ghi hình sắc nét khi đàm thoại.

Nhân xử lý NPU tích hợp hỗ trợ vận hành mượt mà các tính năng Windows Studio Effects như tự động điều chỉnh hướng nhìn hay tự động làm mờ nền phía sau. Nhờ đó, người sử dụng có thể duy trì hình ảnh chuyên nghiệp trong cuộc trò chuyện, đồng thời giữ không gian làm việc riêng tư.

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