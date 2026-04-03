Ứng dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi phải đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thực phẩm, công nghệ vi sinh được xem là giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Người chăn nuôi xã Thọ Bình trộn men vi sinh cùng thức ăn cho đàn lợn.

Đối với người chăn nuôi gia cầm, men vi sinh Balasa N01 không còn xa lạ bởi đây là loại men có chứa các tế bào sống của các chủng vi khuẩn, nấm men, nấm sợi, enzyme thủy phân các chất hữu cơ, có tác dụng phân hủy chất thải chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm môi trường. Theo ông Lê Sỹ Quyền, người chăn nuôi xã Xuân Du: “Loại men này có thể dễ dàng tìm mua ở các cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, dễ dùng sử dụng khi trộn cùng cám gạo, bột ngô, nước... giúp vật nuôi khỏe mạnh, ít bệnh tật, giảm đáng kể chi phí thuốc thú y và kháng sinh. Tôi thường lót một lớp vỏ trấu, mùn cưa, phôi bào, rơm rạ... với độ dày khoảng 20cm, sau đó phối trộn men sinh học Balasa N01 cùng cám gạo và bột bắp, giúp chất thải được phân hủy, giảm khí độc và mùi hôi. Hệ vi sinh vật trong chuồng nuôi luôn giúp duy trì cân bằng hệ sinh thái theo hướng có lợi cho vật nuôi, ức chế vi sinh vật gây bệnh hoặc có hại bảo vệ đàn gà".

Hiện nay, hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, khoảng 75% trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và khoảng 23% hộ chăn nuôi áp dụng công nghệ vi sinh trong xử lý chất thải chăn nuôi. Đối với chăn nuôi gia cầm, có 100% trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 95% trang trại chăn nuôi quy mô vừa, 88% trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và 32% hộ áp dụng công nghệ vi sinh sử dụng đệm lót sinh học. Nhiều chủ trang trại còn sử dụng chế phẩm sinh học EM để trộn vào thức ăn cho gà giúp bổ sung chất dinh dưỡng, nâng cao khả năng miễn dịch cho gia cầm, giảm được mùi hôi thối khu vực nuôi. Đối với chăn nuôi trâu bò, có 60% các hộ sử dụng các chế phẩm sinh học để nâng cao sức đề kháng cho gia súc vào những ngày giá rét, thời tiết chuyển mùa. Nhiều chế phẩm sinh học được áp dụng phổ biến như: Chế phẩm EM, men vi sinh Sacharomyces, PM2, BioZym, các chế phẩm sinh học vườn sinh thái...

Bên cạnh các loại men có sẵn trên thị trường, chị Lê Thị Quyên, xã Hoằng Hóa, đã chủ động nghiên cứu, làm thử nghiệm men từ các loại nguyên liệu là phế phẩm nông nghiệp, như: vỏ trái cây, rau, củ, quả rửa sạch băm nhỏ, trộn với đường, tỏi, ớt và một số phụ gia khác để ngâm, ủ lên men rồi chắt lấy nước... Theo chị Quyên: “Chế phẩm này tập hợp được các vi sinh vật có ích, có thể khử mùi hôi thối của chuồng trại hoặc trộn vào thức ăn chăn nuôi để tăng sức đề kháng và tiêu hóa, giúp vật nuôi lớn nhanh, ít bệnh tật...”.

Để phương pháp này được ứng dụng rộng rãi, đạt hiệu quả tối đa, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về hiệu quả của ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, sinh thái bền vững và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn người dân cách phối trộn cũng như sử dụng các loại men vi sinh đúng quy trình kỹ thuật; xây dựng các mô hình điểm để người dân học tập, ứng dụng, nhân rộng mô hình.

Bài và ảnh: Lê Ngọc