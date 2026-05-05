Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nước sạch phục vụ địa bàn nông thôn, miền núi

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa hiện đang quản, vận hành và khai thác 12 công trình cấp nước sạch cho hơn 65.000 hộ dân và các đơn vị thuộc địa bàn nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững, từ nhiều nguồn lực, Trung tâm đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chi nhánh Cấp nước Hoằng Tiến là đơn vị trực thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa. Chi nhánh hoạt động từ đầu năm 2018, có nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước và cung cấp nước sạch cho các xã ven biển Hoằng Thanh, Hoằng Tiến và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Do đặc thù cấp nước tại vùng nông thôn nên vẫn còn nhiều hộ gia đình và một số nhà hàng, khách sạn giữ thói quen sử dụng các nguồn nước truyền thống không mất tiền như nước giếng khoan, giếng đào. Vì vậy, việc sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung còn hạn chế. Tuy nhiên, Chi nhánh đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe.

Bên cạnh đó, Chi nhánh còn được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, bao gồm 1 trạm bơm nước thô, 1 trạm xử lý nước sạch công nghệ xử lý nước Lamenla, hệ thống rửa lọc tự động, hệ thống xử lý nước có công suất thiết kế 6.000m3/ngày đêm. Chất lượng nước của Chi nhánh đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, thời gian cung cấp nước liên tục 24/24 giờ với nguồn nước ổn định.

Anh Lê Văn Hoàng, chủ Nhà hàng Như ý, xã Hoằng Tiến cho biết: “Nhà hàng đã sử dụng nước sạch của Chi nhánh Cấp nước Hoằng Tiến ngay từ khi mới hoạt động. Bình thường nhà hàng sử dụng khoảng 100m3/tháng nhưng vào mùa cao điểm du lịch sẽ dùng đến gần 200m3. Tuy giá thành cao hơn sử dụng nước giếng khoan nhiều lần nhưng tôi vẫn lựa chọn vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được nhà hàng đặt lên hàng đầu. Đến thời điểm hiện tại, nhà hàng rất an tâm về chất lượng nước và sự phục vụ của chi nhánh”.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác 12 công trình cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, các nhà máy cấp nước sạch do Trung tâm quản lý đã ứng dụng nhiều công nghệ mới, chuyển đổi số vào công tác vận hành sản xuất và quản lý, phục vụ khách hàng.

Nổi bật là ứng dụng công nghệ giám sát hệ thống thiết bị; hệ thống biến tần giúp tự động hóa các quy trình như điều khiển bơm, kiểm soát áp lực, lưu lượng cấp nước; lắp đặt và theo dõi hệ thống giám sát DMA để theo dõi lưu lượng, áp lực mạng lưới đường ống; lắp đặt hệ thống đo đếm nước thông minh. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động cấp nước sạch giúp giảm thất thoát nước và kiểm soát chặt chẽ sản lượng nước, tối ưu vận hành giúp tiết kiệm chi phí điện năng, nhân công và bảo trì, đồng thời giảm thất thu, nâng cao hiệu quả quản lý cho đơn vị cấp nước.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ còn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc thanh toán trực tuyến và xử lý phản ánh nhanh chóng, góp phần tăng sự hài lòng của người dân. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa trao đổi: “Để đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, Trung tâm sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ mới vào quản lý, vận hành, tự động hóa để quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Đồng thời tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, vận hành tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin; huy động nhiều nguồn vốn đầu tư, đổi mới công nghệ tiên tiến, tự động hóa trong quá trình hoạt động của các nhà máy, nâng công suất hoạt động”.

Đến nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa đang cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho hơn 65.000 hộ dân và các đơn vị đóng trên địa bàn quản lý. Các công trình cấp nước đã phát huy hiệu quả cung cấp nước sạch ổn định cho người dân, làm thay đổi thói quen dùng nước chưa hợp vệ sinh sang sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, làm tiền đề trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Theo số liệu được công bố tại Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2025, tại khu vực nông thôn của tỉnh, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đã được nâng lên 98,5% và tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 65,0%.

Lan Anh