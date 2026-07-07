Ứng dụng AI trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự

Sáng 7/7, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình”.

Toàn cảnh cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 13 viện kiểm sát Nhân dân khu vực. Tham gia cuộc thi là toàn bộ công chức nghiệp vụ và kiểm sát viên đang công tác trong ngành. Ngay sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức gửi đề thi đến địa chỉ thư điện tử cá nhân của các thí sinh đã đăng ký tham gia.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo cuộc thi.

Nội dung bài thi gồm hai phần: Quy trình sử dụng AI và Đánh giá, thẩm định, đề xuất xử lý vụ án.

Các thí sinh trình bày đầy đủ quá trình sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nghiên cứu, phân tích bản án hoặc quyết định được giao.

Trên cơ sở kết quả do AI cung cấp, thí sinh sẽ phân tích, đánh giá và thẩm định tính chính xác của các nhận định do AI đưa ra; đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành; xác định rõ các vi phạm nếu có trong bản án, quyết định; phân tích các căn cứ pháp lý liên quan; soạn thảo báo cáo đề xuất theo mẫu văn bản nghiệp vụ của ngành và đề xuất hướng xử lý phù hợp

Đại diện phòng 9, VKSND tỉnh thông báo thể lệ cuộc thi.

Ban Tổ chức thống nhất tất cả các thí sinh sử dụng ChatGPT là công cụ AI chính trong quá trình làm bài thi. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tham khảo, đối chiếu hoặc sử dụng thêm các công cụ hoặc phần mềm tương tự để hỗ trợ nghiên cứu. Tuy nhiên, nội dung bài thi phải thể hiện rõ quá trình sử dụng ChatGPT vào từng bước của quy trình nghiệp vụ.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát Nhân dân Khu vực I tham gia làm bài thi.

Cuộc thi là dịp để đánh giá khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong công tác nghiệp vụ; đồng thời là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan toả tinh thần đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ số trong toàn ngành.

Lan Phương