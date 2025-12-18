Ukraine tuyên bố giành lại 72 km2 gần Pokrovsk, đẩy lùi sức ép tấn công của Nga

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi vừa cho biết quân đội Ukraine đã giành lại tổng cộng 72 km2 lãnh thổ tại khu vực xung quanh thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, trong bối cảnh Nga gia tăng các nỗ lực tiến công nhằm kiểm soát khu vực chiến lược này.

Lực lượng Ukraine vẫn giữ vững quyền kiểm soát chiến thuật tại khu vực Pokrovsk Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 32 của Nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine (Ramstein), ngày 17/12, tướng Syrskyi cho hay các đơn vị Ukraine đã tái chiếm 16 km2 ở phía bắc Pokrovsk và thêm 56 km2 ở phía tây thành phố, gần các làng Hryshyne, Kotlyne và Udachne, thông qua các chiến dịch phản công có trọng điểm.

Theo Tổng tư lệnh Ukraine, nhờ các hoạt động tìm kiếm – tấn công chủ động, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một số vị trí then chốt, đồng thời từng bước giành lại thế chủ động trên chiến trường Pokrovsk.

Ông Syrskyi cũng cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lực lượng Nga rút khỏi Kupyansk, tỉnh Kharkiv, và hiện kiểm soát khoảng 90% thành phố này, qua đó cải thiện đáng kể tình hình trên hướng đông bắc.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/12/2025.. Ảnh: Facebook.

Tại trục Pokrovsk – nơi Nga đã tìm cách kiểm soát trong hơn 17 tháng qua, Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh các đơn vị phòng thủ vẫn giữ vững tuyến phòng ngự, bất chấp cường độ tấn công ngày càng gia tăng từ phía Nga, đồng thời duy trì khả năng phản công linh hoạt.

Bên cạnh các hoạt động trên tiền tuyến, Ukraine tiếp tục tiến hành các đòn đánh nhằm vào các mục tiêu hạ tầng trọng yếu bên trong lãnh thổ Nga. Theo ước tính của Kiev, những cuộc tấn công này đã gây thiệt hại trực tiếp và gián tiếp cho Nga khoảng 21,5 tỷ USD kể từ đầu năm 2025.

Trong khi đó, tình hình tại khu vực lân cận Myrnohrad vẫn phức tạp. Ngày 10/12, báo Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin quân sự cho biết một số tuyến đường hậu cần và rút quân của Ukraine tại đây đang nằm trong “vùng xám”, sau khi Nga kiểm soát một phần làng Rivne – địa điểm từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới tiếp vận. Đến ngày 16/12, Nhóm tác chiến miền Đông của Ukraine xác nhận lực lượng Nga đang tập trung hoạt động mạnh ở vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk và gia tăng sức ép tại các quận phía đông nam của Myrnohrad.

Thanh Hằng

Nguồn: The Kyiv Independence