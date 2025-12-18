Hàn Quốc: Kỷ luật 181 cán bộ và sĩ quan liên quan vụ thiết quân luật

Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc (CIS) vừa cho biết cơ quan này đã tiến hành đánh giá và kỷ luật 181 cán bộ và sĩ quan bị cho là có liên quan đến việc thực thi lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024, trong bối cảnh hệ quả chính trị và quân sự kéo dài sau sự kiện gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái.

Hàn Quốc: Kỷ luật 181 cán bộ và sĩ quan liên quan vụ thiết quân luật. Ảnh minh họa: Global News

Phát biểu họp báo ngày 17/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeong Bit Na cho biết Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng (CIS) đã tiến hành đánh giá bước đầu về khả năng thực hiện nhiệm vụ đối với khoảng 400 cán bộ, bao gồm tất cả các sĩ quan trên cấp trung tá và những người được huy động trong thời gian thiết quân luật.

Trong số này có 31 cá nhân trong tổng số 181 sĩ quan có liên quan đến thiết quân luật đã bị loại khỏi nhiệm vụ phản gián và trở về các binh chủng tương ứng, thực chất là điều động trở về đơn vị ban đầu. Việc điều chuyển trở lại đơn vị trước khi triển khai như vậy được coi là một biện pháp kỷ luật trên thực tế của quân đội. Số trường hợp còn lại đã bị thuyên chuyển. Dự kiến CIS sẽ sớm tiến hành điều chuyển nhân sự đối với 2.000 người còn lại thông qua đánh giá khả năng làm nhiệm vụ.

CIS cũng tiến hành phục hồi chức vụ với những người ban đầu bị nghi nhưng sau đó được xác minh không vi phạm. Đây là một phần của nỗ lực tái cơ cấu nội bộ dưới quyền chỉ đạo của Quyền Tư lệnh Pyeon Moo Sam. Bộ Quốc phòng hiện xem xét kế hoạch chỉ giữ lại chức năng phản gián trong CIS, đồng thời chuyển giao hoặc điều chỉnh các vai trò như thu thập thông tin tình báo, điều tra, kiểm tra lý lịch và tình báo nhân sự cho các cơ quan tương tự khác. Ủy ban Kế hoạch quốc vụ trong chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã bày tỏ ủng hộ việc giải thể CIS.

Vụ thiết quân luật ở Hàn Quốc vào ngày 3/12/2024 đánh dấu một trong những khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi nước này trở lại thể chế dân chủ vào cuối thập niên 1980. Trong một bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình tối 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố áp dụng tình trạng thiết quân luật, viện dẫn lý do bảo vệ an ninh quốc gia trước các “thế lực phản nhà nước” và mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, đồng thời hạn chế các hoạt động chính trị, đình công và quyền tụ họp công cộng dưới sự kiểm soát của quân đội.

Lê Hà.

Nguồn: KBS News