Thông điệp quốc gia của Tổng thống Donald Trump: Khẳng định thành tựu trên nhiều lĩnh vực

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc lúc 9 giờ sáng ngày 18/12 the giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh những thành tựu mà ông cho là đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, an ninh đến đối nội và đối ngoại, đồng thời tìm cách trấn an dư luận trong bối cảnh sự bất mãn của cử tri gia tăng và các chỉ số tín nhiệm sụt giảm.

Tổng thống Donald Trump phát biểu từ Phòng Tiếp tân Ngoại giao của Nhà Trắng ở Washington, DC và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, ngày 17/12/2025. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu dài 20 phút trong khung giờ vàng trên các kênh truyền hình lớn, ông Trump tìm cách trấn an dư luận về tình hình đất nước, đặc biệt là kinh tế: “Lương tăng, giá cả giảm. Đất nước chúng ta mạnh mẽ. Nước Mỹ được tôn trọng và đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta đang đứng trước một cú bùng nổ kinh tế chưa từng có trên thế giới.”

Ông Trump tiếp tục đổ trách nhiệm cho người tiền nhiệm Joe Biden về những khó khăn kinh tế hiện nay. Ông nói: “Mười một tháng trước, tôi tiếp quản một mớ hỗn độn, và tôi đang sửa chữa nó”. Ông cho rằng lạm phát cao và vấn đề “khả năng chi trả” xuất hiện dưới thời chính quyền Dân chủ, đồng thời khẳng định các chỉ số kinh tế hiện nay tốt hơn so với giai đoạn trước, dù thừa nhận người dân vẫn chưa cảm nhận rõ sự cải thiện.

Một người mua sắm đang lựa chọn thực phẩm chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại siêu thị Albertsons ở Redmond, Washington, ngày 24/11/2025. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ cũng công bố khoản chi trả đặc biệt trị giá 1.776 USD cho khoảng 1,45 triệu quân nhân, được ông gọi là “cổ tức chiến binh”. Theo Nhà Trắng, tổng chi phí cho khoản chi này vào khoảng 2,6 tỷ USD, với con số 1.776 mang ý nghĩa biểu trưng cho 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Ông Trump cho rằng khoản chi này có được nhờ nguồn thu từ thuế nhập khẩu.

Ngoài kinh tế, Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến nhiều vấn đề chính sách khác, từ nhập cư, an ninh biên giới đến đối ngoại. Các chiến dịch trục xuất người nhập cư quy mô lớn của ông vấp phải phản ứng trái chiều trong dư luận, dù chính quyền được đánh giá tích cực hơn trong việc hạn chế người vượt biên trái phép từ Mexico. Những nỗ lực của ông Trump trong việc giải quyết các xung đột quốc tế và các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu bị nghi ngờ liên quan đến buôn lậu ma túy gần Venezuela cũng chưa tạo được sự đồng thuận rộng rãi.

Thông điệp quốc gia lần này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, sự kiện sẽ quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Đây được xem là phép thử quan trọng đối với khả năng lãnh đạo của Tổng thống Trump cũng như mức độ bền vững của liên minh cử tri ủng hộ ông, nhất là sau những thất bại của đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử gần đây.

Giới quan sát nhận định, việc Tổng thống Trump lựa chọn lên sóng truyền hình giờ vàng – vốn thường dành cho các thông điệp mang tính đoàn kết quốc gia để trình bày một bài phát biểu đậm màu sắc chính trị cho thấy nỗ lực rõ rệt nhằm giành lại động lực chính trị và trấn an cử tri trước những thách thức ngày càng gia tăng trong nước.

