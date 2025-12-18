Anh: Các bác sỹ bắt đầu cuộc đình công 5 ngày giữa lúc dịch cúm bùng phát

Ngày 17/12, các bác sỹ ở Anh đã bắt đầu cuộc đình công 5 ngày để phản đối mức lương và điều kiện làm việc. Đáng chú ý cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh số ca mắc cúm tại nước này đang gia tăng nghiêm trọng khiến hệ thống y tế vốn đã quá tải.

Các bác sỹ ở Anh bắt đầu cuộc đình công 5 ngày giữa lúc dịch cúm bùng phát mạnh.(Ảnh: AA)

Phát biểu tại điểm biểu tình bên ngoài Bệnh viện St Thomas ở London, ông Jack Fletcher của Hiệp hội Y khoa Anh (BMA), đại diện cho các bác sỹ nội trú, cho biết có hai vấn đề lớn: khủng hoảng việc làm, với việc các bác sỹ đủ tiêu chuẩn không thể tìm được việc làm, và vấn đề tiền lương.

Ông nhấn mạnh năm 2024 đã chứng kiến nhiều bác sỹ bỏ nghề cao nhất trong thập kỷ qua, đồng thời nhận định vấn đề quan trọng là tranh chấp về tiền lương, khi có khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của BMA và khả năng chi trả.

BMA đề xuất mức tăng 29% trong năm 2025 để khôi phục mức lương về mức năm 2008 tính theo giá trị thực.

Cuộc đình công diễn ra sau khi lương của các bác sỹ được tăng thêm 5,4% trong năm nay, dù vào năm ngoái khi đắc cử, chính phủ của đảng Lao động đã đồng ý tăng lương 22% cho các bác sỹ, nhằm chấm dứt tranh chấp bắt đầu từ chính phủ của đảng Bảo thủ trước đó.

Đây là cuộc đình công mới nhất trong một loạt các cuộc đình công trong năm nay của các bác sỹ nội trú hoặc bác sỹ trẻ tại bệnh viện.

Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh số ca nhập viện do cúm ở Anh đã tăng hơn 50% vào đầu tháng 12, lên trung bình 2.660 bệnh nhân mỗi ngày - mức cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn này, song vẫn chưa đạt đỉnh dịch.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cảnh báo trong thời gian đình công số lượng bác sỹ trực sẽ ít hơn và nhiều cuộc hẹn khám sẽ phải thay đổi lịch./.

