Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Anh: Các bác sỹ bắt đầu cuộc đình công 5 ngày giữa lúc dịch cúm bùng phát

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 17/12, các bác sỹ ở Anh đã bắt đầu cuộc đình công 5 ngày để phản đối mức lương và điều kiện làm việc. Đáng chú ý cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh số ca mắc cúm tại nước này đang gia tăng nghiêm trọng khiến hệ thống y tế vốn đã quá tải.

Anh: Các bác sỹ bắt đầu cuộc đình công 5 ngày giữa lúc dịch cúm bùng phát

Ngày 17/12, các bác sỹ ở Anh đã bắt đầu cuộc đình công 5 ngày để phản đối mức lương và điều kiện làm việc. Đáng chú ý cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh số ca mắc cúm tại nước này đang gia tăng nghiêm trọng khiến hệ thống y tế vốn đã quá tải.

Anh: Các bác sỹ bắt đầu cuộc đình công 5 ngày giữa lúc dịch cúm bùng phát

Các bác sỹ ở Anh bắt đầu cuộc đình công 5 ngày giữa lúc dịch cúm bùng phát mạnh.(Ảnh: AA)

Phát biểu tại điểm biểu tình bên ngoài Bệnh viện St Thomas ở London, ông Jack Fletcher của Hiệp hội Y khoa Anh (BMA), đại diện cho các bác sỹ nội trú, cho biết có hai vấn đề lớn: khủng hoảng việc làm, với việc các bác sỹ đủ tiêu chuẩn không thể tìm được việc làm, và vấn đề tiền lương.

Ông nhấn mạnh năm 2024 đã chứng kiến nhiều bác sỹ bỏ nghề cao nhất trong thập kỷ qua, đồng thời nhận định vấn đề quan trọng là tranh chấp về tiền lương, khi có khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của BMA và khả năng chi trả.

BMA đề xuất mức tăng 29% trong năm 2025 để khôi phục mức lương về mức năm 2008 tính theo giá trị thực.

Cuộc đình công diễn ra sau khi lương của các bác sỹ được tăng thêm 5,4% trong năm nay, dù vào năm ngoái khi đắc cử, chính phủ của đảng Lao động đã đồng ý tăng lương 22% cho các bác sỹ, nhằm chấm dứt tranh chấp bắt đầu từ chính phủ của đảng Bảo thủ trước đó.

Đây là cuộc đình công mới nhất trong một loạt các cuộc đình công trong năm nay của các bác sỹ nội trú hoặc bác sỹ trẻ tại bệnh viện.

Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh số ca nhập viện do cúm ở Anh đã tăng hơn 50% vào đầu tháng 12, lên trung bình 2.660 bệnh nhân mỗi ngày - mức cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn này, song vẫn chưa đạt đỉnh dịch.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cảnh báo trong thời gian đình công số lượng bác sỹ trực sẽ ít hơn và nhiều cuộc hẹn khám sẽ phải thay đổi lịch./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Đình công #Bác sỹ #Bùng phát #Nghiêm trọng #Phản đối #Làm việc #Quá tải #Tranh chấp #Bệnh viện #Chính phủ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng: Tăng chi tiêu, siết quyền hành pháp, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng: Tăng chi tiêu, siết quyền hành pháp, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật quốc phòng trị giá kỷ lục 901 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, kết hợp các ưu tiên an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump với những điều khoản nhằm tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, đặc biệt trong...
Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng, Moscow sẽ không rút lại yêu cầu buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình ngày càng mạnh mẽ...
Một đích đến, nhiều lối rẽ

Một đích đến, nhiều lối rẽ

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Việc hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Âu, ngoại trừ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, có mặt tại Brussels để tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tây Balkan, vào ngày 17/12, đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh