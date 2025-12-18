EC thông qua nghị quyết thành lập “Schengen quân sự”

Nghị viện châu Âu (EC) đã thông qua một nghị quyết quan trọng kêu gọi thành lập khu vực mang tên “Schengen quân sự”, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang và các trang thiết bị quân sự của Liên minh châu Âu (EU) có thể di chuyển tự do, nhanh chóng và hiệu quả qua biên giới nội khối.

Nghị viện châu Âu ( EC) đã thông qua nghị quyết thành lập khu vực “Schengen quân sự”. Ảnh: Brusselstimes

Nghị quyết được thông qua với 493 phiếu thuận, 127 phiếu chống và 38 phiếu trắng, phản ánh sự ủng hộ đáng kể của các nghị sĩ châu Âu đối với sáng kiến này.

Động thái trên được đánh giá là bước đi then chốt trong nỗ lực tăng cường năng lực phản ứng nhanh và củng cố khả năng phòng thủ chung của EU, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn, đặc biệt kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Theo tuyên bố của Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ kêu gọi dỡ bỏ các rào cản biên giới nội bộ đối với việc di chuyển binh sĩ và khí tài quân sự trên toàn EU. Đồng thời, nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu như đường bộ, đường sắt, cầu, hầm, cảng biển và sân bay, nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

Các quốc gia trong khối Shengen nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ảnh: Brusselstimes

Tổng chi phí ước tính cho toàn bộ dự án vào khoảng 100 tỷ euro. Tuy nhiên, trong khuôn khổ ngân sách đa niên hiện tại, EU mới chỉ phân bổ 1,7 tỷ euro cho lĩnh vực cơ động quân sự đến năm 2027. Dự kiến, ngân sách giai đoạn 2028–2034 sẽ tăng lên khoảng 18 tỷ euro, song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Phần kinh phí còn thiếu có thể được huy động từ các quỹ liên kết khu vực, chương trình cho vay quốc phòng SAFE, cũng như các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng được tính vào mục tiêu chi tiêu của NATO.

Tuần trước, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và áp dụng “tư duy thời chiến”, cho rằng châu Âu cần chuẩn bị cho khả năng đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Vân Bình

Nguồn: Brusselstimes