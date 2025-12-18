Đặc phái viên Trung Quốc tới Campuchia và Thái Lan hòa giải xung đột biên giới

Trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp diễn, ngày 18/12 Trung Quốc đã cử Đặc phái viên phụ trách vấn đề châu Á đến hai nước để làm trung gian hòa giải, trong bối cảnh Bắc Kinh kêu gọi đối thoại và giải quyết căng thẳng bằng con đường ngoại giao.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn . Ảnh: Nation Thailand

Theo thông cáo đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao, Trung Quốc bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước các vụ xung đột biên giới hiện nay giữa hai nước. Là nước láng giềng và bạn bè của cả Thái Lan và Campuchia, Trung Quốc đã tích cực tham gia thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng thông qua các nỗ lực hòa giải liên tục.Vai trò của đặc phái viên được đánh giá là quan trọng trong việc hỗ trợ cả hai bên giải quyết tình hình theo con đường ngoại giao.

Theo các báo cáo, trong các vụ xung đột biên giới, quân đội Thái Lan đã thu giữ thiết bị quân sự, bao gồm cả tên lửa chống tăng do Trung Quốc sản xuất, từ quân đội Campuchia. Đáp lại, Bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng, nước này có quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài với cả Thái Lan và Campuchia, không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến xung đột biên giới hiện tại.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 17/12 tái xác nhận các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến nhóm họp tại Kuala Lumpur vào ngày 22/12 tới nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới Thái Lan-Campuchia. Cuộc họp do Malaysia và ASEAN khởi xướng này vốn được lên kế hoạch vào ngày 17/12 sau các cuộc tham vấn của Thủ tướng Anwar và những người đồng cấp Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, sau đó đã phải hoãn đến ngày 22/12.

Xung đột trên biên giới Thái Lan – Campuchia tái diễn sang tuần thứ hai. Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, tính đến 17/12, xung đột đã khiến 19 binh sĩ và 19 dân thường nước này thiệt mạng, trong khi hơn 270.000 người phải đi sơ tán. Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, tính đến ngày 17/12, đã có 17 thường dân nước này thiệt mạng, 77 người bị thương. Cuộc xung đột cũng đã khiến hơn 130.000 gia đình với khoảng 438.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Lê Hà.

Nguồn: The Nation Thailand