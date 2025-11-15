Ukraine tấn công cảng dầu lớn thứ hai của Nga

Ukraine đã mở một vụ tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn vào cảng Novorossiysk trên Biển Đen, một trong những cửa ngõ xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Moscow. Vụ tấn công buộc Nga tạm dừng xuất khẩu dầu, tương đương 2,2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 2% nguồn cung toàn cầu, gây biến động thị trường dầu toàn cầu.

Cảnh quay cho thấy vụ nổ lớn tại thành phố cảng của Nga và thiệt hại do các cuộc không kích của Ukraine Ảnh: BBC

Cảng Novorossiysk, nơi Nga xuất khẩu lượng dầu lớn thứ hai cả nước, được đánh giá là mục tiêu chiến lược mà Ukraine muốn đánh vào để gây sức ép tài chính lên Moscow.

Các mũi tấn công đánh trúng tổ hợp dầu Sheskharis, làm hư hại hai cầu cảng, cơ sở đường ống, thiết bị bơm và gây ra đám cháy lớn. Một tàu chở dầu treo cờ Sierra Leone cũng bị trúng đạn, khiến ba thuyền viên bị thương. Một số cơ sở hạ tầng khác như kho dầu, bến cảng, container và cả khu dân cư quanh Novorossiysk cũng bị hư hại. Hơn 170 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để dập lửa và hỗ trợ người dân.

Ukraine xác nhận lực lượng an ninh và quân đội nước này là tác giả vụ tấn công, sử dụng tên lửa hành trình Neptune và nhiều loại UAV tầm xa nhằm “giảm năng lực quân sự và kinh tế của Nga”. Kyiv cho biết các vụ nổ thứ cấp xảy ra tại kho tên lửa và một hệ thống phòng không S-400 gần khu vực cảng.

Hậu quả lan rộng khiến giá dầu thế giới đã tăng hơn 2% trong ngày 14/11, do lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng sau vụ tấn công.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,24 USD (1,97%) lên 64,25 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,25 USD (2,13%) lên 59,94 USD/thùng.

Đây là một trong những đòn tấn công lớn nhất nhằm vào hạ tầng dầu mỏ Nga trong những tháng gần đây, giữa bối cảnh Ukraine tăng cường tập kích để làm giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga. Phía Ukraine cho biết các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhắm vào những cơ sở hỗ trợ “bộ máy chiến tranh của Điện Kremlin”. Một quan chức an ninh được trích dẫn nói: “Mỗi nhà máy lọc dầu hay cảng bị phá hủy là hàng triệu USD bị rút khỏi nền kinh tế chiến tranh của Nga.”

Cảng Novorossiysk, nơi Nga xuất khẩu lượng dầu lớn thứ hai cả nước Ảnh: The Guardian

Tập đoàn đường ống Transneft đã tạm ngừng bơm dầu ra cảng, trong khi các điểm xuất khẩu của Kazakhstan tại Yuzhnaya Ozereevka phải dừng hoạt động trong vài giờ trước khi nối lại.

Trong khi đó, Nga cáo buộc các UAV của Ukraine gây ra thiệt hại cho tàu dân sự và căn hộ dân cư tại Novorossiysk, đồng thời cho biết 66 UAV đã bị bắn hạ trong đêm.

Vụ tấn công diễn ra cùng thời điểm Nga tiến hành đợt oanh kích lớn vào Kyiv, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và khiến hàng chục tòa nhà dân cư bốc cháy. Các đòn tấn công của Nga đẩy Ukraine vào nguy cơ mất hạ tầng đảm bảo cho người dân sưởi ấm khi mùa đông đến, trong khi Ukraine đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, nhằm cắt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Matxcơva.

Các vụ không kích qua lại diễn ra giữa bối cảnh phương Tây đang nỗ lực gia tăng sức ép lên Matxcơva. Canada mới công bố lệnh trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng và sản xuất drone của Nga, trong khi nhóm G7 kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, khẳng định “sự ủng hộ kiên định với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Liên minh châu Âu cũng đang xem xét sử dụng một phần tài sản Nga bị phong tỏa để cung cấp khoản vay hỗ trợ ngân sách và quân sự cho Kiev.

Nhật Lệ

Nguồn The Kyiev Independent, Reuters, CNN