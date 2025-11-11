Ukraine: Ngành năng lượng lộ bê bối tham nhũng cấp cao

Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Ngành năng lượng, vốn liên tục chịu các cuộc tấn công từ Nga từ năm 2022, giờ đây trong tầm ngắm của Cơ quan Chống tham nhũng Ukraine. Cơ quan này đã tiến hành một loạt cuộc khám xét, phát hiện một tổ chức tội phạm cấp cao chuyên nhận hối lộ từ các hợp đồng mà công ty sản xuất điện hạt nhân nhà nước Energoatom ký kết, với khoảng 100 triệu USD đã được chuyển qua mạng lưới rửa tiền.

Ngành năng lượng, vốn liên tục chịu các cuộc tấn công từ Nga từ năm 2022, giờ đây trong tầm ngắm của Cơ quan Chống tham nhũng Ukraine. Cơ quan này đã tiến hành một loạt cuộc khám xét, phát hiện một tổ chức tội phạm cấp cao chuyên nhận hối lộ từ các hợp đồng mà công ty sản xuất điện hạt nhân nhà nước Energoatom ký kết, với khoảng 100 triệu USD đã được chuyển qua mạng lưới rửa tiền.

Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU). Ảnh: Getty Images

Cơ quan chống tham nhũng nhấn mạnh, cuộc điều tra phải minh bạch và công khai, đồng thời mọi cá nhân bị xác định và chứng minh có tội sẽ bị xử lý nghiêm, không khoan nhượng. Sau 15 tháng điều tra, cơ quan này hé lộ một hệ thống cưỡng ép tài chính được tổ chức quanh Energoatom. Theo đó, các nhà thầu phụ bị ép phải nộp “khoản bảo kê” bằng tiền hoặc quà tặng, nếu không sẽ mất hợp đồng.

Theo báo chí Ukraine, các nhà chức trách đã khám xét nhà riêng của Bộ trưởng Tư pháp và một cộng sự thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong bài phát biểu hàng ngày, Tổng thống Zelensky phản ứng mạnh mẽ, nhấn mạnh: “Cần các biện pháp chống tham nhũng hiệu quả một cách khẩn cấp. Phải áp dụng chế tài, đưa ra các bản án, và các quan chức chính phủ phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan chống tham nhũng và lực lượng thực thi pháp luật để đạt được kết quả thực chất.”

Trước đó, vào tháng 7, Tổng thống đã ký luật hạn chế quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng, nhưng sau đó rút lại dưới sức ép của Liên minh châu Âu và dư luận công chúng. Việc xóa bỏ tham nhũng và củng cố pháp quyền được coi là điều kiện then chốt để Ukraine tiến gần hơn đến mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu, điều mà người dân nước này xem là hướng đi sống còn trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang bước vào mùa đông, hệ thống năng lượng thường xuyên bị gián đoạn do các đợt tấn công đáp trả của Nga, làm gia tăng áp lực đối với ngành điện lực quốc gia. Mặc dù các nhà máy điện hạt nhân chưa bị tấn công trực tiếp, song nhiều trạm biến áp kết nối đã bị hư hại, gây mất điện trên diện rộng.

Thanh Hằng

Nguồn: France24

Từ khóa:

#Ukraine #Chống tham nhũng #Bê bối tham nhũng #năng lượng #Nhận hối lộ

