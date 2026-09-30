Ukraine kêu gọi EU hành động mạnh về tài sản Nga bị phong tỏa

Ukraine kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ nước này bù đắp khoảng thiếu hụt tài chính và quốc phòng có thể lên tới 78 tỷ USD trong năm 2027, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko ngày 29/9 kêu gọi EU sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine đáp ứng nhu cầu tài chính và quân sự trong năm tới. Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức tài chính ở Brussels, ông Marchenko cho rằng việc sử dụng nguồn tài sản này là giải pháp thực tế và hợp lý nhằm đáp ứng các khoản chi đặc biệt của Ukraine trong thời gian xung đột, duy trì khả năng trả nợ và bảo đảm trách nhiệm đối với những thiệt hại mà Kiev quy cho Moskva.

EU hiện phong tỏa khoảng 210 tỷ euro tài sản của Nga, phần lớn được lưu giữ tại công ty lưu ký chứng khoán Euroclear ở Brussels. Ông Marchenko thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm về chính trị, đồng thời kêu gọi EU xem xét xây dựng một cơ chế tập trung và có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý số tài sản này.

Tại một cuộc thảo luận do Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC) tổ chức ngày 28/9, ông Marchenko cũng ủng hộ phương án chuyển số tài sản nói trên khỏi Euroclear sang một cơ quan lưu ký thuộc EU, qua đó giảm bớt rủi ro đối với Bỉ. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu “đủ can đảm để đưa ra những hành động mạnh mẽ”, cho rằng cuộc xung đột càng kéo dài thì nhu cầu tìm giải pháp đối với tài sản Nga bị phong tỏa càng cấp thiết.

Bộ trưởng Marchenko cho biết Ukraine cần 52,6 tỷ USD viện trợ tài chính từ các đối tác trong năm 2027, nhưng đến nay mới được bảo đảm khoảng 20 tỷ USD, còn thiếu 32,6 tỷ USD. Bên cạnh đó, Ukraine dự kiến cần khoảng 45 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng mà các đồng minh chưa cam kết bảo đảm. Tổng cộng, khoảng thiếu hụt tài chính và quốc phòng của Ukraine trong năm tới có thể lên tới 78 tỷ USD.

Theo ông Marchenko, tình hình tài chính của Ukraine càng khó khăn do các cuộc tấn công liên tiếp của Nga làm gián đoạn hoạt động kinh tế, gây thiệt hại cho hệ thống điện, phá hủy các nhà máy và ảnh hưởng tới nguồn thu thuế. Ông cho biết Nga gần đây cũng nhắm tới các trung tâm dữ liệu của Ukraine, gây tác động tới nền kinh tế số và hệ thống thông tin liên lạc.

Trong khi đó, việc vận tải trên Biển Đen bị gián đoạn khiến nông dân Ukraine gặp khó khăn trong việc đưa ngũ cốc tới các thị trường quốc tế. Theo ông Marchenko, thiệt hại tiếp tục gia tăng khi hoạt động hàng hải bị đình trệ.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 nước này ghi nhận tình trạng hoạt động của các cơ quan thuế và hải quan kém hơn dự kiến.

Vân Bình