UBND xã An Nông thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Thắng II

UBND xã An Nông thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư Dự án, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Thắng II, tại các xã Hợp Tiến, Tân Ninh, An Nông tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án cụm công nghiệp Hợp Thắng II:

- Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hợp Thắng II.

- Diện tích: Khoảng 70 ha.

- Địa điểm: Các xã Hợp Tiến, Tân Ninh, An Nông tỉnh Thanh Hóa.

- Ranh giới khu đất như sau:

+ Phía Đông: giáp khu đất nông nghiệp xã Tân Ninh;

+ Phía Tây: giáp cụm công nghiệp Hợp Thắng;

+ Phía Nam: giáp đường tỉnh 506 (Nghi Sơn – Thọ Xuân);

+ Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp xã An Nông.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

Các nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND xã An Nông, địa chỉ: xã An Nông tỉnh Thanh Hoá (Đến phòng Kinh tế) trong thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày 17/06/2026 đến hết ngày 27/06/2026) để tổng hợp, báo cáo Sở Công thương và UBND tỉnh.

Trên đây là thông báo của UBND xã An Nông về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thắng II để các nhà đầu tư quan tâm được biết và thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch: Hoàng Vũ Thảo