UBND tỉnh Nghệ An cam kết giúp SLNA đủ điều kiện dự V.League 2026/2027; PSG thắng nghẹt thở Bayern Munich

UBND tỉnh Nghệ An cam kết kêu gọi hỗ trợ 45 tỷ đồng, SLNA đủ điều kiện dự V.League 2026/2027

Trước nguy cơ không được cấp phép thi đấu mùa tới do thiếu hụt tài chính, ngày 28/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản cam kết kêu gọi tài trợ tối thiểu 45 tỷ đồng cho Sông Lam Nghệ An. Động thái kịp thời này giúp đội bóng xứ Nghệ hoàn tất các tiêu chí tài chính bắt buộc và kịp thời nộp hồ sơ đăng ký trước thời hạn 30/4.

Quyết định từ lãnh đạo tỉnh không chỉ giải quyết bài toán kinh phí sau khi nhà tài trợ cũ rút lui mà còn giúp ổn định tâm lý toàn đội trong giai đoạn nước rút của mùa giải 2025/2026. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với người hâm mộ, khẳng định nỗ lực bảo tồn biểu tượng bóng đá giàu bản sắc của xứ Nghệ.

Đà Nẵng tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước thềm vòng 21 V.League

Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang bước vào giai đoạn then chốt, Đà Nẵng phải đối mặt với khó khăn lớn khi vắng mặt bộ ba trụ cột: Quế Ngọc Hải, Phan Văn Biểu và Nguyễn Phi Hoàng trong chuyến làm khách trước Hà Nội FC. Dù đối thủ cũng thiếu vắng Văn Quyết và Thành Chung, sức mạnh chiều sâu của đội bóng Thủ đô vẫn được đánh giá vượt trội hơn hẳn đại diện sông Hàn.

Hải “Quế” sẽ vắng mặt ở vòng 21 V.League 2025-2026.

Theo thông báo từ VPF, vòng 21 ghi nhận tới 11 cầu thủ bị treo giò, trong đó HAGL và SLNA cũng chịu tổn thất về nhân sự. Đáng chú ý, Thể Công Viettel tiếp tục không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Popov do án kỷ luật.

U17 Triều Tiên rút lui, lộ trình dự World Cup của U17 Việt Nam thêm khó khăn

Chỉ một tuần trước khi giải U17 châu Á 2026 khởi tranh, đội tuyển U17 Triều Tiên bất ngờ thông báo rút lui, khiến bảng D chỉ còn lại 3 đội.

Bảng D giải U17 châu Á 2026 chỉ còn 3 đội sau khi U17 Triều Tiên rút lui (Ảnh: AFC).

Sự thay đổi đột ngột này buộc AFC phải điều chỉnh phương pháp xếp hạng cho các đội đứng thứ ba để đảm bảo tính công bằng. Nhiều khả năng kết quả đối đầu với đội cuối bảng sẽ bị loại bỏ khi so sánh thành tích giữa các bảng đấu.

Sự điều chỉnh này gây bất lợi gián tiếp cho U17 Việt Nam tại bảng C nếu thầy trò HLV Cristiano Roland không thể giành ngôi nhất hoặc nhì bảng. Để nắm chắc tấm vé dự World Cup, U17 Việt Nam cần quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng vị trí nhì bảng với UAE và Yemen thay vì trông chờ vào suất bù dành cho đội hạng ba có thành tích tốt.

PSG thắng nghẹt thở Bayern Munich trong “cơn mưa bàn thắng” lịch sử

Trận bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4 đã kết thúc với tỷ số không tưởng 5-4 nghiêng về PSG. Trên sân nhà, cú đúp của Kvaratskhelia, Dembele cùng bàn thắng của Joao Neves đã giúp đại diện nước Pháp giành lợi thế mong manh.

Cuộc so tài giữa PSG và Bayern Munich chứng kiến “cơn mưa bàn thắng” (Ảnh: Getty).

Dù Harry Kane cùng đồng đội nỗ lực bám đuổi với 4 bàn thắng, Bayern Munich vẫn phải rời Paris với một thất bại sát nút nhưng vẫn tràn đầy hy vọng lật ngược thế cờ ở lượt về.

Trận cầu điên rồ này cũng thiết lập hàng loạt kỷ lục mới. Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại đấu trường này. Đặc biệt, HLV Luis Enrique đã chính thức vượt qua Pep Guardiola để trở thành nhà cầm quân cán mốc 50 chiến thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử (chỉ sau 77 trận).

HLV Enrique giành 50 trận thắng tại Champions League nhanh nhất lịch sử.

Thắng lợi này không chỉ chấm dứt dớp thua trước “Hùm xám” mà còn giúp PSG tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Chủ tịch Florentino Perez thúc đẩy đưa Jose Mourinho trở lại Real Madrid

Trong bối cảnh Real Madrid đối mặt với mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay, Chủ tịch Florentino Perez đang ưu tiên đưa Jose Mourinho trở lại thay thế HLV Alvaro Arbeloa.

HLV Jose Mourinho (phải) trao đổi với Alvaro Arbeloa trong trận Benfica gặp Real Madrid ở lượt đi vòng play-off Champions League ngày 17/2/2026. Ảnh: Press Wire

Dù thành tích gần đây tại Benfica không quá thuyết phục, “Người đặc biệt” vẫn được đánh giá cao nhờ cá tính mạnh, kinh nghiệm quản lý dàn sao và khả năng chịu áp lực cực lớn tại Bernabeu.

Việc tái hợp này được kỳ vọng sẽ giúp Real gia tăng sức hút truyền thông và thiết lập lại kỷ luật phòng thay đồ. Tuy nhiên, phương án này cũng gây tranh cãi do những mâu thuẫn trong quá khứ và lối chơi có phần cũ kỹ so với xu hướng bóng đá hiện đại.

