U9 Việt Hùng Thanh Hoá giành vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng B

Chiều 16/8, U9 Việt Hùng Thanh Hoá có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ U9 T&T VSH để chính thức giành vé vào chơi ở vòng 1/8 với ngôi đầu bảng B.

U9 Việt Hùng Thanh Hoá toàn thắng sau 3 lượt trận bảng B. (Ảnh: Gia Hân)

Với tâm thế đã chắc suất vào vòng 1/8, thầy trò HLV Lê Văn Hân khởi đầu với tốc độ tương đối chậm rãi, nhưng vẫn tạo ra được khá nhiều cơ hội về phía khung thành đối thủ. Ngay phút thứ 4, đội bóng xứ Thanh đã tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Bảo Anh dứt điểm dội cột dọc trong tình huống phối hợp đẹp mắt.

Phút 18, sức ép của Việt Hùng Thanh Hoá được cụ thể hoá: từ tình huống gây áp lực tầm cao, bóng được chọc khe chính xác cho Văn Phát thoát xuống, dứt điểm gọn gàng vào góc gần, mở tỷ số trận đấu.

Văn Phát ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh: Gia Hân)

Sang hiệp 2, Việt Hùng Thanh Hoá tiếp tục chơi ấn tượng với nhiều pha phối hợp nhuần nhuyễn nhưng thiếu một chút chính xác để tận dụng thành công. Đáng chú ý, phút cuối trận, cú sút của Gia Lâm đưa bóng chạm xà ngang.

Ở chiều ngược lại, T&T VSH cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, song thủ môn Văn Dũng thi đấu chắc chắn để giữ vững mành lưới.

Kết thúc trận đấu, U9 Việt Hùng Thanh Hoá giành chiến thắng 1-0, qua đó xuất sắc đứng đầu bảng B và giành quyền vào vòng 1/8. Ban Mê Ngọc Hùng xếp nhì bảng, trong khi T&T VSH đứng thứ ba và phải chờ xét thành tích các đội xếp thứ ba khác để biết có được đi tiếp hay không.

Theo lịch, vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 19/8. U9 Việt Hùng Thanh Hoá sẽ ra sân lúc 9 giờ 00, gặp một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hoàng Sơn