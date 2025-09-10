U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026; Ronaldo đi vào lịch sử World Cup

Văn Thuận kiến tạo, U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026; Ronaldo cân bằng kỷ lục ghi bàn vòng loại World Cup; Vua cờ Gukesh thua hai ván liên tiếp trước đối thủ yếu hơn... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay 10/9.

Văn Thuận kiến tạo, U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026

Tối 9/9, trên sân nhà, U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen 1-0, khép lại vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng và ngôi đầu bảng C. Trước đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội và lối chơi áp sát khó chịu, các học trò HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công và phòng ngự. Thủ môn Trung Kiên nhiều lần phải cứu thua để giữ vững mành lưới.

Văn Thuận và Thanh Nhàn phối hợp ăn ý, ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Lê - Báo Tuổi Trẻ).

Bước ngoặt đến ở phút 70, sau pha phối hợp ăn ý, Văn Thuận kiến tạo để Thanh Nhàn tung cú sút chéo góc quyết định, mang về chiến thắng tối thiểu cho U23 Việt Nam.

Những phút cuối, hàng thủ kiên cường bảo toàn tỷ số, giúp đội bóng giữ sạch lưới cả 3 trận vòng loại. Đây là lần thứ 2 liên tiếp U23 Việt Nam vượt qua Yemen để góp mặt ở vòng chung kết. Thành tích này tạo đà tâm lý hưng phấn để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu cao hơn tại SEA Games 33 ở Thái Lan vào tháng 12-2025.

U23 Thái Lan giành vé kịch tính, U23 Indonesia gây thất vọng

Cũng trong tối 9/9, vòng loại U23 châu Á 2026 chứng kiến hai kết quả trái ngược của bóng đá Đông Nam Á. Trên sân Thammasat, U23 Thái Lan vượt qua U23 Malaysia 2-1 đầy kịch tính.

U23 Thái Lan (áo xanh) đánh bại U23 Malaysia (Ảnh: FAT).

Khamyok mở tỷ số phút 34, nhưng Malaysia gỡ hòa ngay sau đó. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Khamyok tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 2, ghi bàn quyết định giúp đội bóng xứ chùa Vàng giành ngôi đầu bảng F và tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết.

Tại bảng J, U23 Indonesia thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc trên sân nhà, qua đó chỉ xếp nhì bảng với 4 điểm và không đủ điều kiện lọt nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

U23 Indonesia (áo trắng) không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Kết quả này khiến đội bóng xứ vạn đảo chính thức bị loại, đánh dấu sự sa sút rõ rệt sau giai đoạn thành công với nhiều cầu thủ nhập tịch. Dưới thời HLV Vanenburg, U23 Indonesia liên tiếp thất bại, từ trận thua U23 Việt Nam ở chung kết Đông Nam Á đến việc lỡ hẹn vòng chung kết châu lục.

Cập nhật danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á 2026 - Chủ nhà: Saudi Arabia - Nhất bảng: U23 Jordan (bảng A), U23 Nhật Bản (B), U23 Việt Nam (C), U23 Australia (D), U23 Kyrgyzstan (E), U23 Thái Lan (F), U23 Iraq (G), U23 Qatar (H), U23 Iran (I), U23 Hàn Quốc (J), U23 Syria (K) - 4 đội đứng nhì tốt nhất: U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

Ronaldo cân bằng kỷ lục ghi bàn vòng loại World Cup

Loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu tối 9-9 chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các ông lớn.

Sự xuất sắc của tiền đạo thủ quân Kylian Mbappe giúp đội chủ nhà có thắng lợi nhọc nhằn 2-1. (Ảnh: REUTERS)

Tại bảng D, Pháp vượt qua Iceland 2-1 trong trận đấu đầy khó nhọc. Sau khi để Gudjohnsen mở tỷ số ở phút 22, đội chủ nhà gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Mbappe ở phút 45. Sang hiệp 2, Mbappe kiến tạo để Barcola lập công, mang về 3 điểm trọn vẹn dù Pháp phải chơi thiếu người từ phút 68. Chiến thắng giúp “Gà trống Gaulois” dẫn đầu bảng D với 6 điểm.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Hungary trên sân Puskas. (Ảnh: AS)

Ở bảng F, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định giá trị khi ghi bàn từ chấm 11m trong chiến thắng 3-2 của Bồ Đào Nha trước Hungary. Đây là bàn thắng thứ 39 của CR7 tại vòng loại World Cup, qua đó cân bằng kỷ lục của Carlos Ruiz. Ngoài ra, Bernardo Silva và Joao Cancelo cũng tỏa sáng, giúp đội bóng áo bã trầu giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm sau hai trận.

Harry Kane ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng đậm của ĐT Anh trước ĐT Serbia. (Ảnh:Guardian)

Trong khi đó, tuyển Anh của HLV Tuchel có chiến thắng đậm nhất từ khi nhà cầm quân người Đức lên nắm quyền. “Tam sư” đè bẹp Serbia 5-0 ngay trên sân khách với các pha lập công của Kane, Madueke, Konsa, Guehi và Rashford. Kết quả giúp Anh tiếp tục giữ mạch toàn thắng, dẫn đầu bảng K với 15 điểm tuyệt đối, khẳng định sức mạnh vượt trội ở vòng loại.

Vua cờ Gukesh thua hai ván liên tiếp trước đối thủ yếu hơn

Nhà vô địch thế giới Gukesh Dommaraju (Elo 2.767) bất ngờ sa sút tại siêu giải Grand Swiss 2025 ở Samarkand khi thua liên tiếp hai ván cờ tiêu chuẩn trước Abhimanyu Mishra (2.611) và Nikolas Theodorou (2.646).

Gukesh (phải) trong ván đấu với Theodorou tại vòng 6 FIDE Grand Swiss. (Ảnh: FIDE)

Đây là lần đầu một Vua cờ thất bại liền hai trận trước những đối thủ kém mình hơn 100 Elo. Ở vòng 6, dù có lợi thế cầm trắng và thời gian, Gukesh vẫn mắc sai lầm trong tàn cuộc, để thua Theodorou - kỳ thủ Hy Lạp lần đầu lọt Top 100 thế giới.

Sau 6 vòng, Gukesh chỉ có 3 điểm, đứng thứ 53 và đã mất 8,6 Elo, ngày càng xa mục tiêu soán ngôi số 1 của Magnus Carlsen. Dù vậy, thành tích này không ảnh hưởng đến suất dự chung kết cờ vua thế giới 2026 của anh, bởi Gukesh đã chắc suất nhờ ngôi Vua cờ hiện tại.

