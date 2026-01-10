Phát triển Vovinam trong học đường

Không chỉ là tinh hoa võ học của dân tộc, Vovinam (Việt võ đạo) còn là hành trình rèn luyện con người một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong suốt hơn 30 năm hình thành và phát triển tại Thanh Hóa, môn võ này đã thu hút đông đảo người tập luyện, trong đó chủ yếu là học sinh và thanh, thiếu niên.

Võ sinh Vovinam từ nhiều CLB trên địa bàn tỉnh đồng diễn tại Giải đấu Vovinam “Hào khí Lam Sơn”.

Việc Vovinam chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (tháng 7/2023) và Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ đưa các môn thể thao dân tộc, các môn võ thuật trong đó có Vovinam vào trường học đã thúc đẩy phong trào tập luyện trong tỉnh phát triển mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu. Từ năm 2012, Vovinam đã được đưa vào chương trình thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Ở các trường học, Vovinam là sân chơi ngoại khóa bổ ích, vừa thỏa mãn đam mê, yêu thích võ thuật, vừa giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Nhiều nhà trường kết hợp Vovinam với võ nhạc, lồng ghép vào giờ thể dục để đa dạng hóa hoạt động.

Đều đặn vào buổi chiều, võ sinh câu lạc bộ (CLB) Vovinam Trường THPT Chu Văn An (phường Nam Sầm Sơn) lại cùng nhau tập luyện. Các võ sinh say sưa tập các đòn quăng, quật, nhảy, đấm..., chốc chốc tiếng hô vang lên sôi động, đầy hứng khởi.

Thầy Nguyễn Tiến Sơn, giáo viên nhà trường, cho biết: “CLB Vovinam thu hút trên 50 học sinh thường xuyên tham gia tập luyện. Bộ môn này đòi hỏi người tập vừa phải có sự uyển chuyển, vừa có sự nhanh nhẹn và kiên trì nên được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn, mong muốn cho con em theo học”.

CLB Vovinam Trường THPT Tĩnh Gia 1 (phường Nghi Sơn) cũng thu hút hơn 100 học sinh tham gia. Qua quá trình tập luyện, những VĐV xuất sắc được tuyển chọn tham gia biểu diễn, thi đấu ở các sự kiện, giải đấu lớn.

Chia sẻ về niềm đam mê, em Hà Anh Thư, lớp 10A6, cho biết: “Lúc đầu, em đến với Vovinam chỉ để rèn luyện sức khỏe, rồi ngày nào cũng đi tập, đam mê lúc nào không hay. Học võ giúp em kiềm chế được cảm xúc của mình, tự tin hơn trong giao tiếp”.

Võ sư Hà Đình Tất, người gắn bó với phong trào Vovinam tại thị xã Nghi Sơn (cũ) từ ngày đầu, chia sẻ: “Các phường, xã thuộc thị xã Nghi Sơn cũ có 8 CLB Vovinam, thu hút gần 500 học sinh tham gia. Một số trường mầm non cũng đã đưa Vovinam vào các tiết ngoại khóa với những nội dung đơn giản. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức cho các môn sinh tham dự các giải đấu để các em giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và giúp ngành chuyên môn kịp thời phát hiện nhân tố tiềm năng mới”.

Hiện nay, khi tình trạng bạo lực học đường còn xảy ra ở một số địa phương, thì học võ không dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe mà còn có thể đạt được mục đích cao hơn là giúp người tập hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, phong cách sống.

Trong những năm gần đây, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 200 CLB Vovinam với hơn 3.000 người tập luyện, nòng cốt là các em học sinh từ cấp tiểu học đến THPT và giành được thành tích cao tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Công tác đào tạo đội ngũ HLV, hướng dẫn viên, giáo viên giáo dục thể chất tại các cấp học được quan tâm thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng phong trào một cách toàn diện. Hàng năm, các CLB, võ đường Vovinam đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra thi thăng cấp đai, chuyển cấp định kỳ cho võ sinh.

Vừa qua, giải thể thao học sinh THPT cấp tỉnh năm học 2025-2026 có tới 400 VĐV là học sinh đến từ 43 trường học trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu môn Vovinam, cho thấy sức sống của môn võ này trong trường học.

Phong trào tại các địa phương và khối học đường không ngừng phát triển chính là cơ sở quan trọng để Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các giải đấu, hội diễn cấp tỉnh như: Hội diễn Vovinam các CLB “Mừng Đảng, mừng xuân”, Giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa Cup Tiến Nông, Đại hội TDTT toàn tỉnh; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức môn Vovinam trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng, các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hài cho biết: “Chúng tôi tự hào khi thấy Vovinam đang dần trở nên gần gũi hơn với cộng đồng và được nhiều bạn trẻ yêu thích. Thời gian tới, liên đoàn sẽ cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình phối hợp phát triển Vovinam trong trường học và tập huấn chuyên môn kỹ thuật, từng bước xây dựng phổ cập bài võ tự vệ, võ nhạc và bồi dưỡng luật thi đấu cho giáo viên TDTT tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp chương trình công tác với các xã, phường, trường học xây dựng kế hoạch tổ chức xây dựng CLB Vovinam trong trường học”.

Bài và ảnh: Anh Tuân