ĐH VHTTDL Thanh Hóa vào bảng đấu khó tại vòng loại giải Thanh niên Sinh viên 2026

Theo kết quả bốc thăm vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 (TNSV THACO cup 2026), đội Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hóa nằm ở bảng A nhóm C, cùng các đối thủ Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Lịch thi đấu bảng A Giải Bóng đá TNSV THACO Cup 2026, diễn ra tại sân trường ĐH Thuỷ Lợi (Hà Nội).

Theo lịch thi đấu, Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa sẽ ra quân gặp Trường ĐH Phương Đông, sau đó lần lượt chạm trán Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Đây đều là những trận đấu có ý nghĩa quyết định, bởi chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào vòng chung kết.

Đánh giá về các đối thủ, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân được xem là “ứng viên nặng ký” nhất tại bảng đấu này, với truyền thống và chất lượng chuyên môn cao của bóng đá sinh viên Hà Nội.

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam là đội bóng có thể lực tốt, lối chơi kỷ luật, trong khi Trường ĐH Phương Đông sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng tạo bất ngờ ở trận mở màn.

Nhà ĐKVĐ ĐH VHTTDL Thanh Hoá dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng loại năm nay.

Vòng loại TNSV THACO cup 2026 diễn ra trên 4 khu vực, khởi tranh từ ngày 9/1/2026. Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa thi đấu ở bảng A (khu vực miền Bắc) từ ngày 12 đến 20/1/2026, tại sân trường ĐH Thuỷ Lợi (Hà Nội).

Lịch sử giải đấu từng chứng kiến “lời nguyền” với các đội vô địch, khi hai nhà vô địch trước đó là ĐH Huế (mùa 1 năm 2023) và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP HCM (mùa 2 năm 2024) đều không thể góp mặt ở VCK mùa giải kế tiếp.

HLV Nguyễn Công Thành (trái) thận trọng trước thềm giải đấu.

Trước thực tế này, HLV Nguyễn Công Thành cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để không đi vào “vết xe đổ” của các đội vô địch trước đây. Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, nhất là bóng đá sinh viên. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung cao độ, giải quyết tốt từng trận và cẩn trọng trước mọi đối thủ”.

Hoàng Sơn