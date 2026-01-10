U23 Việt Nam lỡ cơ hội giành vé sớm; Mbeumo trở lại MU dự derby Manchester

FIFA ca ngợi chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam; U23 Việt Nam san bằng kỷ lục điểm số và tham vọng phá đỉnh trước Saudi Arabia; Brahim Diaz toả sáng, “tiễn” Mbeumo trở lại MU dự derby... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/1).

U23 Jordan tạo “địa chấn”, U23 Việt Nam lỡ cơ hội giành vé sớm

Rạng sáng 10/1, cục diện bảng A VCK U23 châu Á 2026 trở nên cực kỳ khó lường sau khi U23 Jordan đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 3-2.

Kết quả này khiến U23 Việt Nam dù vừa thắng Kyrgyzstan 2-1 để có 6 điểm tuyệt đối vẫn chưa thể chính thức vào tứ kết. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik dẫn đầu bảng, xếp sau lần lượt là Jordan và Saudi Arabia cùng có 3 điểm.

Dù chưa chính thức đi tiếp nhưng cánh cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn rất rộng mở. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn đứng đầu bảng nếu có điểm trước Saudi Arabia ở lượt cuối.

Trong trường hợp xấu nhất là để thua, chúng ta chỉ bị loại nếu thất bại với cách biệt từ 3 đến 4 bàn trở lên, đồng thời Jordan thắng đậm Kyrgyzstan. Với phong độ ổn định hiện tại, U23 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết rất lớn trong tay.

FIFA ca ngợi chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam

Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan không chỉ giúp U23 Việt Nam chạm một tay vào tấm vé tứ kết mà còn thu hút sự chú ý của FIFA. Trên trang chủ FIFA World Cup, hình ảnh Lê Văn Thuận ăn mừng bàn thắng theo phong cách Jude Bellingham đã được chia sẻ kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Nói rằng...”.

Hình ảnh Văn Thuận được FIFA ví như Jude Bellingham (Ảnh chụp màn hình).

Đây được xem là lời ngợi khen tinh tế cho tinh thần chiến đấu quả cảm của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù trải qua những giây phút nghẹt thở khi bị gỡ hòa, U23 Việt Nam vẫn kiên trì để giành thắng lợi chung cuộc, khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ bóng đá châu lục.

U23 Việt Nam san bằng kỷ lục điểm số và tham vọng phá đỉnh trước Saudi Arabia

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Kyrgyzstan tối 9/1, U23 Việt Nam chính thức san bằng kỷ lục 6 điểm tại vòng bảng (từng thiết lập năm 2024).

U23 Việt Nam san bằng kỷ lục về điểm số của chính chúng ta ở kỳ giải năm 2024 (Ảnh: AFC).

Hai bàn thắng từ quả phạt đền của Văn Khang và pha phản lưới nhà sau nỗ lực của Văn Thuận đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giữ vững ngôi đầu bảng A. Thành tích này vượt xa các kỳ tích Thường Châu 2018 (4 điểm) hay giải đấu năm 2022 (5 điểm), mở ra cơ hội phá sâu kỷ lục nếu đội nhà có điểm trước chủ nhà Saudi Arabia ở lượt cuối.

HLV Kim Sang-sik chưa nghĩ tới đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết. Ảnh: VFF.

Phát biểu sau trận, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về tinh thần chiến đấu và các điều chỉnh nhân sự hiệu quả. Dù nắm lợi thế lớn, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định chưa vội tính toán đối thủ tại tứ kết mà tập trung tối đa cho trận đấu ngày 12/1.

Ông cũng bỏ ngỏ khả năng xoay tua đội hình để bảo toàn lực lượng và trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị.

Darren Fletcher không chắc chắn về tương lai tại Man Utd

Trong buổi họp báo ngày 10/1, HLV tạm quyền Darren Fletcher thừa nhận bản thân vẫn chưa rõ ràng về tương lai dài hạn tại Old Trafford.

Darren Fletcher được giao quyền dẫn dắt trong hai trận đấu.

Ông cho biết ban lãnh đạo mới chỉ giao quyền dẫn dắt trong hai trận đấu và bản thân hiện chỉ tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt, đặc biệt là đấu trường Cup FA. Sau trận hòa 2-2 trước Burnley, Fletcher nhấn mạnh việc duy trì tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ và bày tỏ niềm tự hào về truyền thống đào tạo trẻ của CLB.

Trong khi đó, Man Utd vẫn đang ráo riết tìm kiếm thuyền trưởng mới.

Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick đang là những ứng cử viên hàng đầu cho “ghế nóng” tại Man Utd.

Theo Sky Sports, Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick là những ứng viên hàng đầu đang trong quá trình thảo luận với ban lãnh đạo. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” được cho là sẽ không vội vàng công bố người kế nhiệm Ruben Amorim trước vòng đấu gặp Brighton nhằm đảm bảo sự kỹ lưỡng trong quyết định.

Brahim Diaz toả sáng, “tiễn” Mbeumo trở lại MU dự derby

Brahim Diaz đang trở thành hiện tượng lịch sử tại AFCON 2025 khi ghi bàn trong cả 5 trận đấu đầu tiên, đưa Morocco tiến thẳng vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Cameroon.

Brahim Diaz đang thi đấu bùng nổ tại AFCON.

Với 5 pha lập công, ngôi sao của Real Madrid không chỉ độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới mà còn thiết lập kỷ lục chưa từng có cho bóng đá Morocco. Anh tiếp tục khẳng định vị thế “Vua Sư tử” bằng lối chơi sáng tạo và tầm ảnh hưởng tuyệt đối lên lối đá của đội chủ nhà.

Thất bại của Cameroon đồng nghĩa với việc tiền đạo Bryan Mbeumo sẽ sớm chia tay giải đấu để trở lại Man United.

Mbeumo trở lại MU kịp dự derby Manchester.

Dù lỡ hẹn với vòng 3 FA Cup, sự trở lại của Mbeumo là tin cực vui cho HLV tạm quyền Darren Fletcher trước thềm trận derby Manchester vào tuần tới.

Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang khủng hoảng hàng công, tốc độ và sức mạnh của anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng vượt qua giai đoạn sóng gió.

HS