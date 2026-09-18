U23 Việt Nam đấu U23 Philippines: Mục tiêu giành 3 điểm; Klopp làm điều chưa từng có ở đội tuyển Đức

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết ASIAD 2026; Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản 0-8, vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp tại ASIAD 20; Tài năng 17 tuổi Floyd Samba lập cú đúp chói sáng, đưa Man City vào vòng 1/8 Cup Liên đoàn... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (18/9).

U23 Việt Nam đấu U23 Philippines: Toan tính chiến thuật và mục tiêu trọn vẹn 3 điểm

Bước vào lượt trận thứ hai tại Asiad 2026, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới mục tiêu giành 3 điểm trước U23 Philippines để nuôi hy vọng đi tiếp sau trận hòa U23 Kuwait.

U23 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội hơn.

Do đối thủ buộc phải dâng cao tìm kiếm chiến thắng sau thất bại nặng nề 1-5 trước Uzbekistan, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chủ động chơi kiên nhẫn, kiểm soát thế trận và “giăng bẫy” chờ thời cơ thay vì nóng vội.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu chiến thắng, các chân sút trên hàng công như Lê Phát, Quốc Việt hay Thanh Nhàn buộc phải chắt chiu tốt hơn các cơ hội tạo ra, khắc phục sự phung phí ở trận ra quân. Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự cũng cần duy trì sự tập trung tối đa trước những ngòi nổ nguy hiểm bên phía đối thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

Chiều 17/9 tại Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Hong Kong 3-0 (25-22, 25-12, 25-18) ở lượt trận thứ hai bảng D môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026.

Chủ công Phạm Quỳnh Hương tấn công trong trận Việt Nam thắng Hong Kong 3-0. Ảnh:Hoàng Ca

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, sự kết hợp ăn ý giữa các trụ cột kỳ cựu như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy và các tài năng trẻ như “em út” 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương (cầu thủ ghi 14 điểm) cùng Bích Thủy giúp tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Với hai chiến thắng liên tiếp, đội tuyển chính thức giành vé sớm vào tứ kết trước một vòng đấu. Vào ngày 18/9, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào trận đấu mang tính quyết định tranh ngôi đầu bảng D với đối thủ mạnh Hàn Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản 0-8, vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp tại ASIAD 20

Chạm trán chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc phải nhận thất bại nặng nề 0-8.

Dù bị dẫn trước nhiều bàn thắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất kiên cường. Ảnh: VFF

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, hàng thủ Việt Nam dưới sự chỉ huy của thủ môn Kim Thanh gồng mình chống đỡ nhưng liên tục thủng lưới trước các pha dứt điểm sắc bén của Kamiya Chiina, Hamada Megu, Nishio Hanon, Narumiya Yui, Yumura Hikaru và một tình huống phản lưới nhà.

Dù thua đậm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường đến phút chót và còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Tài năng 17 tuổi Floyd Samba lập cú đúp chói sáng, đưa Man City vào vòng 1/8 Cup Liên đoàn

Ra sân với đội hình chắp vá khi cất nhiều trụ cột, Man City vẫn dễ dàng đè bẹp Norwich 5-0 tại vòng 3 Cup Liên đoàn Anh tối 17/9 dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca.

Samba (giữa) mừng bàn mở tỷ số cho Man City. Ảnh: AP

Tâm điểm của trận đấu thuộc về tài năng trẻ 17 tuổi Floyd Samba – con trai của cựu danh thủ Christopher Samba. Trong lần đầu tiên khoác áo đội một và được xếp đá “số 9 ảo”, cầu thủ này đã gây tiếng vang lớn với một cú đúp ấn tượng: mở tỷ số bằng pha đánh đầu cận thành và lập công nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú cứa lòng hiểm hóc ngoài vùng cấm.

Bên cạnh màn ra mắt hoàn hảo của Samba, tân binh Allan Elias cũng đóng góp một bàn và một kiến tạo, trước khi Ryan McAidoo ấn định chiến thắng 5-0 ở phút cuối. Thắng lợi thuyết phục này đưa Man City hiên ngang tiến vào vòng 1/8 để chạm trán Brighton.

Klopp làm điều chưa từng có ở đội tuyển Đức

Tân HLV trưởng Jürgen Klopp vừa gây chú ý lớn khi thực hiện quyết định chưa từng có tại đội tuyển Đức nhằm chuẩn bị cho chuỗi trận ra mắt tại Nations League. Chiến lược gia kỳ cựu này đã triệu tập danh sách kỷ lục gồm 45 cầu thủ và chia thành hai đội hình riêng biệt để mở rộng phạm vi quan sát.

Klopp quan sát bên lề sau trận Đức - Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Cụ thể, Đội hình 1 sẽ thi đấu hai trận gặp Hà Lan và Hy Lạp vào cuối tháng 9, trong khi Đội hình 2 bước vào các cuộc đối đầu với Serbia và trận lượt về gặp lại Hy Lạp vào đầu tháng 10 (với 3 cầu thủ duy trì xuyên suốt là Musiala, Gnabry và Schlotterbeck).

Quyết định táo bạo này nhằm giúp “Cỗ xe tăng” tìm lại hướng đi sau chuỗi thành tích phập phù tại các giải đấu lớn, kỳ vọng tạo bước chuyển mình mạnh mẽ dưới triều đại mới kéo dài đến năm 2030.

HS