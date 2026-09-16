Đoàn Văn Hậu nhận án kỷ luật nặng; Liverpool và Arsenal tiến vào vòng 4 Cup Liên đoàn Anh

Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức lên đường tham dự ASIAD 20 với quyết tâm cao; Công an Hà Nội nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite; Real Madrid thắng nghẹt thở Elche nhờ bàn thắng muộn của Carlos Espi... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (16/9).

Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức lên đường tham dự ASIAD 20 với quyết tâm cao

Đêm 15/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20, chính thức bước vào hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Lễ tiễn trang trọng diễn ra tại sân bay Nội Bài với sự tham dự của lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao và đơn vị đồng hành Vietnam Airlines.

Toàn đoàn lên đường với quyết tâm cao nhất.

Do đặc thù chuyên môn, các đội tuyển trọng điểm như Bắn súng, Karate, Cầu mây, Rowing, Wushu và Canoeing sẽ di chuyển theo các đợt khác nhau. Mang theo niềm tự hào màu cờ sắc áo và kỳ vọng của người hâm mộ, toàn đoàn quyết tâm thi đấu bản lĩnh, nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên.

Công an Hà Nội nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite

Làm khách trên sân của Gamba Osaka tại lượt trận AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội (CAHN) dù nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận cân bằng nhưng vẫn phải nhận thất bại nặng nề 1-4.

CLB CAHN thua Gamba Osaka ở Cúp C1 châu Á. Ảnh: CLB CAHN

Đoàn quân của HLV Mano Polking chịu bàn thua đầu tiên ở phút 28 sau pha dứt điểm hiểm hóc của Usami Takashi. Sang hiệp hai, những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến CAHN liên tiếp thủng lưới thêm sau cú đúp của đội trưởng chủ nhà và bàn thắng của Toshida.

Dù tiền đạo Koko kịp thời ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 79, đại diện V.League vẫn để đối thủ ấn định chiến thắng 4-1 ở những phút bù giờ.

Đoàn Văn Hậu nhận án kỷ luật nặng: Bị treo giò 4 trận sau pha vào bóng nguy hiểm

Ban Kỷ luật VFF chính thức đưa ra án phạt đình chỉ thi đấu 4 trận và phạt 20 triệu đồng đối với hậu vệ Đoàn Văn Hậu của CLB Công An Hà Nội. Án phạt này bắt nguồn từ pha vào bóng thô bạo khiến tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thể Công Viettel) bị đứt dây chằng mác sên, phải nghỉ thi đấu 3-4 tuần ở vòng 2 V.League 2026/27.

Văn Hậu phải nghỉ thi đấu 4 trận tiếp theo tại V.League. Ảnh: VPF

Trước đó, tình huống này đã khiến Văn Hậu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Sự vắng mặt của hậu vệ này trong 4 trận tiếp theo sẽ là tổn thất lớn cho lực lượng của CLB Công An Hà Nội trong giai đoạn đầu mùa giải.

Liverpool và Arsenal thắng thuyết phục để tiến vào vòng 4 Cup Liên đoàn Anh

Liverpool và Arsenal đều giành quyền vào vòng bốn Cup Liên đoàn Anh sau những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ.

lexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai ăn mừng sau khi ghi bàn thứ ba cho Liverpool trong trận gặp Tottenham. Ảnh: AP

Tại Anfield, Liverpool vượt qua Tottenham với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Alexis Mac Allister, Cody Gakpo và siêu phẩm vô-lê từ cự ly xa của Dominik Szoboszlai.

Bàn thắng duy nhất của Conor Gallagher không đủ giúp đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi tránh khỏi thất bại, qua đó tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng tại “thánh địa” của Liverpool từ năm 2011 đến nay.

Arsenal thắng Ipswich Town 4-2. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Arsenal giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Ipswich Town. Điểm sáng lớn nhất của “Pháo thủ” là tài năng trẻ mới 16 tuổi Max Dowman khi anh lập một cú đúp chói sáng, bên cạnh các bàn thắng của Noni Madueke và Mikel Merino.

Thành tích này giúp Dowman tái lập kỷ lục ghi cú đúp ở tuổi 16 tại Cup Liên đoàn kể từ thời Wayne Rooney năm 2002. Cả hai đại diện Ngoại hạng Anh hiên ngang bước tiếp vào vòng trong chờ vòng đấu tiếp theo.

Real Madrid thắng nghẹt thở Elche nhờ bàn thắng muộn của Carlos Espi

Real Madrid đã trải qua trận đấu đầy kịch tính trước đội bét bảng Elche tại vòng 6 La Liga. Dù dẫn trước hai bàn trong hiệp một nhờ pha phản lưới nhà từ cú sút của Arda Guler và bàn thắng của Kylian Mbappe, “Los Blancos” lại để chủ nhà gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai sau các pha lập công của Osorio và Fer Nino.

Mbappe toả sáng giúp Real Madrid có chiến thắng “hú vía”.

Khi nguy cơ đánh rơi chiến thắng cận kề, tiền đạo trẻ Carlos Espi sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên từ đường kiến tạo của Mbappe, ấn định thắng lợi 3-2 đầy hú vía.

Trọn vẹn 3 điểm giúp đoàn quân của HLV Jose Mourinho tạm san bằng điểm số với đội đầu bảng Barcelona nhưng chơi nhiều hơn một trận.

HS