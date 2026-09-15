U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng trận ra quân Asiad 20; Công nghệ VAR bị chỉ trích sau bàn thua “oan” của Man Utd

Đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện sự chủ động sau trận ra quân thua sát nút tại Asian Games 2026; Ban Kỷ luật VFF họp về tình huống thô bạo của Văn Hậu với Ngọc Tân, chốt án hôm nay; Công nghệ VAR bị chỉ trích sau bàn thua “oan” của Man Utd trước Man City... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (15/9).

ĐT nữ Việt Nam cần cải thiện sự chủ động sau trận ra quân tại Asian Games 2026

Ở trận ra quân môn bóng đá nữ Asian Games 2026, đội tuyển nữ Việt Nam để thua sát nút 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc).

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể giành điểm trước Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Độc Lập

Đánh giá sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các học trò cần cải thiện tâm lý và sự chủ động ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, ông ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong hiệp 2, nổi bật là bàn thắng rút ngắn tỷ số của Thanh Nhã sau thời gian dài chấn thương cùng sự tiến bộ của các nhân tố trẻ.

Hướng tới hai trận đấu tiếp theo gặp chủ nhà Nhật Bản (17/9) và Thái Lan (21/9), Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị chiến thuật phòng ngự chủ động và chuyển đổi trạng thái nhanh để đạt kết quả tốt nhất.

U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng trong trận ra quân gặp U23 Kuwait tại Asiad 20

Lúc 17h chiều nay (15/9), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn môn bóng đá nam Asiad 20 gặp U23 Kuwait tại Nagoya, Nhật Bản.

Đội tuyển U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ tại Asiad 20. Ảnh: AFC

Sở hữu dàn cầu thủ từng giành hạng ba U23 châu Á với nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế trội hơn, đoàn quân áo đỏ được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ Tây Á. Mặc dù từng thắng U23 Kuwait 3-1 cách đây hai năm và giữ lại những trụ cột chất lượng như Nguyên Hoàng hay Quốc Việt, thử thách lớn nhất cho U23 Việt Nam nằm ở khả năng điều binh khiển tướng của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, khi HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup.

Giới chuyên môn dự đoán U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-0 để khởi đầu thuận lợi.

Ban Kỷ luật VFF họp về tình huống thô bạo của Văn Hậu với Ngọc Tân, chốt án hôm nay

Ban Kỷ luật VFF họp trong hôm nay (15/9) để xem xét gia tăng án phạt đối với hậu vệ Đoàn Văn Hậu (CLB CAHN).

Pha vào bóng của Văn Hậu (áo đen) với Ngọc Tân. Ảnh: Minh Tú

Tại vòng 2 V-League, Văn Hậu đã có pha vào bóng thô bạo, đạp thẳng gầm giày vào chân tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thể Công Viettel) khiến đối thủ đứt dây chằng mác sên, nghỉ thi đấu 3-4 tuần.

Dù đã nhận thẻ đỏ trực tiếp, hành vi bạo lực này có thể khiến anh bị phạt tiền và kéo dài thời gian treo giò để răn đe.

Ngoài ra, Ban Kỷ luật cũng xem xét tăng nặng hình thức kỷ luật đối với ngoại binh Ezequiel Santos Da Silva (Nam Định) sau pha dẫm đạp nguy hiểm lên cầu thủ Đà Nẵng.

Công nghệ VAR bị chỉ tríchsau bàn thua "oan" của Man Utd trước Man City

Thất bại 0-1 của Man Utd trước Man City tại Old Trafford vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội về VAR xung quanh bàn thắng quyết định của Erling Haaland.

Enzo Fernandez rơi vào thế việt vị trong tình huống ghi bàn của Man City.

Dù Haaland dứt điểm hợp lệ, tình huống này gây tranh cãi lớn khi Enzo Fernandez rơi vào thế việt vị và tác động trực tiếp đến khả năng phán đoán của trung vệ Lisandro Martinez. Sau trận đấu, Ban trọng tài Anh đã thừa nhận sai lầm và cho rằng VAR đáng lẽ nên gọi trọng tài chính xem lại màn hình.

Sự việc khiến HLV Michael Carrick, Gary Neville cùng Lisandro Martinez vô cùng bức xúc, lên án gay gắt cách diễn giải luật việt vị khó hiểu của tổ trọng tài.

UEFA lên kế hoạch áp dụng thể thức Champions League cho các giải đấu đội tuyển từ 2028

UEFA dự kiến thông qua kế hoạch áp dụng hệ Thụy Sĩ (tương tự thể thức Champions League mới) cho Nations League cùng vòng loại Euro và World Cup bắt đầu từ năm 2028.

UEFA dự kiến áp dụng hệ Thụy Sĩ (swiss model) cho Nations League và vòng loại Euro, World Cup từ năm 2028. Ảnh: Reuters

Theo đó, 36 đội tuyển hàng đầu châu Âu sẽ tranh tài trong một bảng đấu chung, mỗi đội đá 6 trận với các đối thủ từ nhiều nhóm hạt giống. Cuộc cải tổ này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch trình độ, tăng tính cạnh tranh và thu hút truyền hình, dù vẫn cần cơ chế phù hợp cho các nền bóng đá nhỏ.

Ngoài ra, cuộc họp của UEFA cũng dự kiến trao quyền đăng cai chung kết Champions League mùa giải 2028-2029 cho sân Camp Nou của Barcelona.

HS