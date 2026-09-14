Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa khởi tranh chiều 15/9

Sáng 14/9, Ban Tổ chức Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa năm 2026 tổ chức họp chuyên môn, bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Tham gia giải có 7 đội bóng gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; FC Cảnh sát cơ động; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; phường Hạc Thành; Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa (THAWACO) và Trường Đại học Hồng Đức.

Lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu diễn ra tại cuộc họp sáng 14/9.

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết. Hai đội thắng bán kết tranh chức vô địch, hai đội còn lại tranh giải ba.

Các trận đấu diễn ra tại sân bóng đá Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, áp dụng Luật Bóng đá 7 người hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Kết quả sau khi bốc thăm, chia bảng.

Giải đấu có các phần thưởng hấp dẫn dành cho các đội xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao các giải cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải, tổ trọng tài xuất sắc nhất giải.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi họp chuyên môn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự cho biết, Giải sẽ được tổ chức một cách chu đáo, chuyên nghiệp nhất, đặc biệt công tác trọng tài thật sự khách quan trong điều hành. Đồng chí đề nghị các đội tham gia phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký cầu thủ, bảo đảm giải đấu diễn ra minh bạch và công bằng.

Đại diện Đội bóng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nêu ý kiến tại cuộc họp.

Tại chương trình, Ban Tổ chức và các đội bóng đã thông qua điều lệ, đăng ký trang phục thi đấu và thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức giải.

Giải dự kiến khởi tranh từ chiều 15/9, khai mạc vào chiều 19/9 và bế mạc vào ngày 24/9.

Anh Tuân