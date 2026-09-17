FIFA yêu cầu Thanh Hóa trả hơn 8 tỷ đồng, đối mặt nguy cơ cấm chuyển nhượng; MU thua ngược cay đắng

CLB Công an Hà Nội bất ngờ nhận án cấm chuyển nhượng từ FIFA đến năm 2028; Thể Công Viettel chia điểm đáng tiếc trước Melbourne Victory tại Cúp C2 châu Á; Sunderland giải cơn khát chiến thắng sau 53 năm tại đấu trường cúp châu Âu... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (17/9).

FIFA yêu cầu Thanh Hóa trả hơn 8 tỷ đồng cho Rimario

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa yêu cầu CLB Thanh Hóa thanh toán hơn 305.000 USD (tương đương 8 tỷ đồng) tiền lương, thưởng và lót tay còn thiếu cho tiền đạo cũ Rimario. Nếu không kháng cáo hoặc hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong thời hạn quy định, đội bóng xứ Thanh sẽ đối mặt với án cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Tiền đạo Rimario đã rời đội bóng xứ Thanh sau mùa giải 2025/2026.

Khoản nợ này phát sinh từ giai đoạn khủng hoảng tài chính dưới thời ban lãnh đạo cũ. Dù CLB đã chuyển giao quyền quản lý cho ban lãnh đạo mới, trách nhiệm giải quyết các khoản nợ cũ vẫn là bài toán nan giải, gợi lại tiền lệ từng xảy ra vào năm 2021 và đòi hỏi sự tháo gỡ kịp thời để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai đội bóng.

Thể Công Viettel chia điểm đáng tiếc trước Melbourne Victory tại Cúp C2 châu Á

Ra quân tại bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27 trên sân nhà Hàng Đẫy tối 16/9, CLB Thể Công Viettel chơi lấn lướt trước Melbourne Victory nhưng ngậm ngùi chia điểm với tỷ số 1-1. Dù thi đấu chủ động và từng đưa bóng vào lưới trong hiệp 1 nhưng không được công nhận, đại diện V.League bất ngờ để đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 58 sau pha lập công của Clarismario.

Thể Công Viettel (áo đỏ) hòa 1-1 với Melbourne Victory. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, tiền đạo Lucas Ribamar đã kịp thời tỏa sáng với pha đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của đội trưởng Phan Tuấn Tài, ấn định kết quả hòa. Kết quả này giúp Thể Công Viettel tạm giữ vị trí thứ hai tại bảng E sau lượt trận đầu tiên.

CLB Công an Hà Nội bất ngờ nhận án cấm chuyển nhượng từ FIFA đến năm 2028

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ban hành lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới đối với CLB Công an Hà Nội (CAHN) trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, kéo dài đến hết mùa giải 2027/28 (có hiệu lực từ ngày 15/9).

CLB Công An Hà Nội bất ngờ nằm trong danh sách cấm đăng ký cầu thủ của FIFA. Ảnh: CAHNFC

Dù FIFA chưa công bố chi tiết nguyên nhân, án phạt này thường xuất phát từ các tranh chấp tài chính hoặc vi phạm quyền lợi cầu thủ. Thông tin này gây bất ngờ lớn bởi CAHN hiện là nhà vô địch V.League và đang là đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, tương tự các trường hợp từng xảy ra ở V.League, án phạt hoàn toàn có thể được dỡ bỏ nếu đội bóng giải quyết dứt điểm các nghĩa vụ tài chính liên quan.

MU thua ngược cay đắng 2-3 trước Brighton, bị loại sớm khỏi League Cup

Manchester United đã trải qua một trận đấu thảm họa tại vòng 1/16 League Cup khi để Brighton lội ngược dòng đánh bại 2-3 ngay trên sân nhà Old Trafford.

MU (áo đỏ) gây thất vọng.

Khởi đầu như mơ giúp “Quỷ đỏ” vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút nhờ công của Shea Lacey và Mason Mount. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự và những sai lầm cá nhân đã khiến đội chủ nhà trả giá đắt.

Lần lượt Charalampos Kostoulas, Pascal Gross và Maxim De Cuyper lập công giúp Brighton hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục. Thất bại cay đắng này phơi bày sự mong manh của đội bóng dưới thời Michael Carrick, đồng thời khiến MU chính thức phải ngậm ngùi chia tay đấu trường Cúp Liên đoàn.

Sunderland giải cơn khát chiến thắng sau 53 năm tại đấu trường cúp châu Âu

Sunderland đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại AZ Alkmaar 1-0 trong trận ra quân vòng phân hạng Europa League diễn ra rạng sáng 17/9. Đây là chiến thắng đầu tiên của “Mèo đen” tại cúp châu Âu sau 53 năm chờ đợi, kể từ lần ca khúc khải hoàn trước Sporting Lisbon ở European Cup Winner’s Cup mùa giải 1973/74.

Sunderland lần đầu ca khúc khải hoàn ở cúp châu Âu kể từ sau trận thắng Sporting Lisbon ở European Cup Winner’s 1973/74.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 2 khi tiền vệ Enzo Le Fee lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, sau tình huống anh bị Weslley Patati phạm lỗi trong vòng cấm. Dù bị AZ Alkmaar dồn ép dữ dội trong những phút cuối, sự xuất sắc của thủ thành Robin Roefs cùng hàng phòng ngự kiên cố đã giúp đội chủ sân Ánh sáng bảo vệ thành công thành quả.

Chiến thắng cảm xúc này đánh dấu màn tái xuất hoàn hảo của Sunderland tại sân chơi châu lục.

HS