Lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) để chuẩn bị bước vào hành trình tại môn bóng đá nam ASIAD 2026 (Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20).

U23 Việt Nam sẵn sàng cho ASIAD 20. (Nguồn: VFF)

Tại ASIAD 20, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch bằng cuộc chạm trán U23 Kuwait vào lúc 17g ngày 15/9 trên sân Nagoya City Minato Soccer.

Ba ngày sau, vào lúc 13g30, đội tuyển sẽ thi đấu trận thứ hai gặp U23 Philippines cũng tại sân vận động Nagoya City Minato Soccer

Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 22/9 gặp ứng viên vô địch U23 Uzbekistan trên sân Nagoya City Mizuho.

Tại ASIAD 2026, môn bóng đá nam có 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết./.

Theo TTXVN