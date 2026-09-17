“Viên ngọc thô” của Boxing Thanh Hóa

Trên sàn tập của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, những bao cát rung lên bần bật theo từng cú đấm chát chúa. Giữa các đồng đội, Lê Thị Thúy Nhi nổi bật với vóc dáng cao ráo, đôi mắt sáng và sải tay dài vượt trội. Ở tuổi mười bảy, Nhi đã trở thành một trong những gương mặt triển vọng hàng đầu của boxing xứ Thanh, mang theo niềm kỳ vọng lớn lao về một thế hệ kế cận đầy tài năng.

VĐV Lê Thị Thúy Nhi (bên trái) tập luyện trên võ đài.

Mối duyên đưa Nhi đến với thể thao bắt đầu từ việc được giáo viên môn Giáo dục thể chất của Trường THCS Quảng Đông (nay là phân hiệu 1 Trường THCS Quảng Thành, phường Quảng Phú) giới thiệu với các huấn luyện viên (HLV) của đội tuyển Boxing Thanh Hóa. Khi ấy, Nhi mới chỉ học xong lớp 7, và chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với thể thao chuyên nghiệp. “Khi được giới thiệu, tôi đã ngay lập tức đến trường gặp Nhi. Lần đầu nhìn thấy Nhi, tôi đã ấn tượng mạnh với thể hình của em. Nhi sở hữu chiều cao lý tưởng, khung xương phát triển tốt và đặc biệt là sải tay rất dài. Trong boxing, sải tay dài là lợi thế vô giá giúp vận động viên (VĐV) giữ khoảng cách tốt và tung ra những đòn đánh tầm xa chính xác”, HLV đội tuyển Boxing Thanh Hóa Nguyễn Hữu Long chia sẻ.

Từ cơ duyên đó, HLV Nguyễn Hữu Long đã không ít lần tìm đến tận nhà để thuyết phục gia đình. Việc rời xa vòng tay cha mẹ ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” để dấn thân vào một bộ môn nguy hiểm như boxing chưa bao giờ là quyết định dễ dàng đối với bất kỳ phụ huynh nào. Đặc biệt là khi chị gái Nhi cũng đã theo đuổi môn Wushu.

Chị Lê Thị Lan, mẹ của Nhi nhớ lại: “Lúc thầy giáo đến đặt vấn đề, gia đình tôi lo lắm. Con gái đang tuổi ăn học, tự nhiên lại đi học đấm bốc, vừa vất vả vừa sợ chấn thương ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng thấy thầy kiên trì, phân tích rõ đường hướng và sự quan tâm của đội tuyển, gia đình mới dám đặt niềm tin để con thử sức”.

Vậy là từ năm 2022, Nhi bước vào con đường của một VĐV chuyên nghiệp. Ban đầu, chính Nhi cũng không hào hứng với việc tập luyện. Thể thao đối với em khi ấy đơn giản chỉ là một hoạt động bên ngoài giờ học. Những buổi tập nặng, những động tác lặp đi lặp lại và kỷ luật nghiêm khắc của môi trường huấn luyện khác xa cuộc sống học đường quen thuộc. Thế nhưng, những câu chuyện về tập luyện, thi đấu, những chuyến đi và cảm giác đứng trên bục nhận huy chương của người chị gái đã dần gieo vào cô em gái nhỏ một thứ cảm xúc đặc biệt. “Từ sự tò mò ban đầu, em dần thấu hiểu được giá trị của sự hy sinh và niềm tự hào khi trở thành một VĐV đỉnh cao. Ngọn lửa đam mê từ người chị đã truyền sang, tiếp thêm cho em lòng quyết tâm trong tập luyện”, Nhi chia sẻ.

Boxing nữ chưa bao giờ là một thảm hoa hồng. Với một cô gái, lựa chọn boxing đồng nghĩa với việc từ bỏ những bộ váy áo thướt tha, từ bỏ làn da mịn màng để đối mặt với những vết rách trên lông mày, những chiếc răng lung lay hay những khớp ngón tay sưng phồng sau mỗi buổi tập đối kháng. Mỗi ngày, bất kể trời nắng gắt hay mưa rào, 4h30 sáng Nhi đã di chuyển lên trung tâm để tập luyện. Sau những giờ vắt kiệt sức lực trên sàn đấu, em lại vội vã trở lại lớp học để tiếp tục chương trình văn hóa.

Qua thời gian tập luyện khắt khe, cô học sinh ngơ ngác ngày nào đã hoàn toàn lột xác. Không còn là cô gái nhút nhát, Nhi trên sàn đấu giờ đây mang một phong thái chủ động, tự tin và vô cùng bản lĩnh. Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và tư duy chiến thuật giúp Nhi luôn làm chủ nhịp độ trận đấu.

Sự trưởng thành vượt bậc ấy đã nhanh chóng được chứng minh bằng những thành tích cụ thể. Từ tấm Huy chương Bạc tại Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2023, đến năm 2024 và 2025 Nhi đều vươn lên giành Huy chương Vàng tại giải đấu này; bên cạnh đó còn có tấm Huy chương Vàng ở Giải vô địch Boxing các đội mạnh năm 2026. Chính phong độ xuất sắc và tiềm năng phát triển vượt trội đã giúp em nhận được tấm vé gọi tập trung vào đội tuyển boxing trẻ quốc gia - một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự thừa nhận của giới chuyên môn dành cho tài năng trẻ xứ Thanh.

Trong điều kiện boxing đang nỗ lực trẻ hóa đội hình, đào tạo những ngôi sao kế cận cho tương lai thì sự xuất hiện và bứt phá của Lê Thị Thúy Nhi là niềm hy vọng lớn lao của thể thao tỉnh nhà trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. “Nhi có sự trưởng thành vượt bậc cả về tư duy chơi đòn lẫn bản lĩnh thi đấu. Em là một võ sĩ có ý thức kỷ luật rất cao, luôn nỗ lực 100% trong mỗi buổi tập. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay. Để trở thành một VĐV lớn, đạt tầm vóc quốc gia và quốc tế, Nhi vẫn cần tiếp tục được rèn giũa kỹ lưỡng hơn nữa, tích lũy kinh nghiệm cọ xát thực chiến để tiếp bước các thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước”, HLV Nguyễn Hữu Long nhận định.

Nếu tiếp tục giữ được sự say mê, kỷ luật và tinh thần không ngại khó, cùng ngọn lửa quyết tâm luôn rực cháy, “viên ngọc thô” của Boxing Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa để mang về nhiều vinh quang cho thể thao tỉnh nhà trên những đài đấu lớn.

Bài và ảnh: Anh Tuân