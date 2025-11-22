U22 Việt Nam thiệt quân trước trận ra quân SEA Games 33; Barca tăng tốc chiêu mộ Harry Kane

PVF-CAND cân nhắc thay HLV Thạch Bảo Khanh ngay giữa mùa giải; Lộ diện HLV trưởng đội tuyển Indonesia; Barca tăng tốc chiêu mộ Harry Kane... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/11).

U22 Việt Nam sẽ không có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Phạm Minh Phúc ở trận mở màn SEA Games 33 gặp Lào do hai cầu thủ này phải thi đấu cho Công an Hà Nội tại Cúp CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Cả hai chỉ có thể hội quân từ ngày 4/12.

Đình Bắc và Minh Phúc sẽ vắng mặt ở trận mở màn SEA Games 33. (Ảnh: VnExpress)

Đội cũng chịu tổn thất lớn khi tiền vệ chủ lực Nguyễn Văn Trường chấn thương dây chằng đầu gối ở Panda Cup 2025 và phải phẫu thuật, chắc chắn vắng mặt tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik đã bổ sung Đức Việt, Thành Trung và Lê Phát để tăng cường lực lượng. Đội sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 1/12 trước khi gặp Lào và Malaysia tại bảng B.

PVF-CAND cân nhắc thay HLV Thạch Bảo Khanh ngay giữa mùa giải

HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời PVF-CAND sau chuỗi thành tích nghèo nàn với chỉ 1 chiến thắng sau 11 vòng, khiến đội rơi xuống vị trí 13 và đối diện nguy cơ đua trụ hạng.

Nhiều khả năng HLV Thạch Bảo Khanh sẽ chia tay PVF-CAND. (Ảnh: PVF-CAND)

Trước áp lực lớn, lãnh đạo PVF-CAND đã bắt đầu tìm người thay thế, trong đó HLV Nguyễn Thành Công là ứng viên hàng đầu. Chiến lược gia xứ Nghệ từng được tiếp cận từ đầu mùa nhưng từ chối vì lý do sức khỏe, tuy nhiên hiện khả năng đôi bên đạt thỏa thuận cao hơn.

Đội sẽ hội quân trở lại ngày 24/11 để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, trong khi tương lai ghế HLV trưởng dự kiến sẽ sớm được quyết định.

U17 Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK U17 châu Á 2026

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại U17 châu Á 2026, trong đó chuyến tập huấn tại Nhật Bản mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng chung kết, dù phải đối mặt lịch thi đấu dày với 5 trận trong 10 ngày.

Huấn luyện viên Cristiano Roland của U17 Việt Nam (phải) và huấn luyện viên Ashraf Ariffin của U17 Singapore tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Các đối thủ cùng bảng C như Ma Cao, Hồng Kông, Malaysia, Bắc Mariana và Singapore đều thể hiện quyết tâm cao, đánh giá Việt Nam là ứng viên mạnh nhất. Lợi thế sân nhà cùng lực lượng có nhiều cầu thủ từng dự giải năm trước giúp U17 Việt Nam được kỳ vọng thi đấu ấn tượng và hoàn thành mục tiêu vào vòng chung kết.

Barca tăng tốc chiêu mộ Harry Kane

Harry Kane bất ngờ trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Barca trong bối cảnh Lewandowski nhiều khả năng rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa.

Kane là mục tiêu hàng đầu của Barca.

Kane đang thăng hoa tại Bayern với 23 bàn sau 17 trận, khiến anh được nhiều “ông lớn” săn đón. Barca được cho là nghiêm túc theo đuổi và xem đội trưởng tuyển Anh là phương án số một cho hàng công mùa tới.

Với điều khoản giải phóng 57 triệu bảng vào hè 2026, đội bóng xứ Catalunya phải cạnh tranh gay gắt để giành chữ ký của Kane. Barca trước đó cũng cân nhắc Julian Alvarez, nhưng Atletico Madrid không muốn bán. Đội hiện đứng thứ hai La Liga, kém Real Madrid 3 điểm.

Lộ diện HLV trưởng đội tuyển Indonesia

Cựu HLV tuyển Uzbekistan, Timur Kapadze, đã xuất hiện tại Jakarta và nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng 2 năm để dẫn dắt đội tuyển Indonesia, thay Patrick Kluivert.

HLV Kapadze được biết đến với phong cách chiến thuật hiện đại. (Ảnh: Getty)

Việc Kapadze bất ngờ có mặt tại Indonesia khiến dư luận tin rằng PSSI đã gần hoàn tất lựa chọn dù chưa công bố danh sách rút gọn. Nhà cầm quân 42 tuổi từng giúp Uzbekistan lần đầu dự World Cup 2026 với chuỗi 8 trận bất bại và vô địch Cúp Trung Á 2025.

Truyền thông Indonesia đánh giá Kapadze có phong cách hiện đại, ưa tấn công và pressing mạnh, đồng thời giống Shin Tae Yong ở việc trọng dụng cầu thủ trẻ và thiên về sơ đồ ba trung vệ. Nếu được bổ nhiệm, ông có thể đưa Indonesia trở lại bản sắc từng thành công giai đoạn 2019-2024.

