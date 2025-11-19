U22 Việt Nam mất Văn Trường vì chấn thương nặng; 39 đội đã giành vé dự World Cup 2026

U22 Hàn Quốc vô địch Panda Cup 2025, U22 Việt Nam mất Văn Trường vì chấn thương nặng; Singapore tạo kỳ tích, lần đầu giành vé dự VCK Asian Cup qua vòng loại; Yamal gây phẫn nộ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/11).

U22 Hàn Quốc vô địch Panda Cup 2025, U22 Việt Nam mất Văn Trường vì chấn thương nặng

U22 Hàn Quốc giành chức vô địch Panda Cup 2025 sau khi thắng U22 Việt Nam 1-0 ở lượt trận cuối. U22 Trung Quốc xếp nhì, U22 Uzbekistan đứng thứ ba, còn U22 Việt Nam chỉ có 3 điểm và kết thúc giải ở vị trí cuối.

U22 Hàn Quốc vô địch Panda Cup 2025. (Ảnh: KFA).

Đáng lo ngại hơn, đội trưởng Nguyễn Văn Trường dính chấn thương nặng đầu gối sau pha va chạm với Hwang Do Yun, phải rời sân bằng cáng và đưa thẳng đến bệnh viện. Kết luận ban đầu cho thấy anh tổn thương gân cơ và dây chằng, nguy cơ ảnh hưởng cả dây chằng chéo trước.

Văn Trường chấn thương nặng sau khi kết thúc Panda Cup 2025.

Khả năng Văn Trường dự SEA Games 33 là rất thấp. Toàn đội sẽ nghỉ vài ngày trước khi chuẩn bị trở lại cho mục tiêu quan trọng này.

Singapore tạo kỳ tích, lần đầu giành vé dự VCK Asian Cup qua vòng loại

ĐT Singapore làm nên lịch sử khi giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sau thắng lợi ngược 2-1 trước Hong Kong (Trung Quốc).

ĐT Singapore giành vé dự VCK Asian Cup 2027. (Ảnh: AFC).

Dù bị dẫn trước từ phút 15, thầy trò HLV Gavin Lee bùng nổ trong hiệp hai với hai pha lập công của Anuar và Ilhan Fandi chỉ trong bốn phút. Hong Kong ép sân dữ dội cuối trận nhưng thủ môn Mahbud cùng hàng thủ Singapore đứng vững.

Chiến thắng giúp Singapore dẫn đầu bảng C và lần đầu tiên vượt qua vòng loại để dự Asian Cup, sau lần duy nhất góp mặt năm 1984 với tư cách chủ nhà. Đây cũng là đội Đông Nam Á thứ hai có vé dự VCK 2027, sau Indonesia.

39 đội đã giành vé dự World Cup 2026, châu Âu chiếm ưu thế

Đến rạng sáng 19/11, World Cup 2026 đã xác định 39/48 đội góp mặt.

Scotland đánh dấu sự trở lại sau 26 năm vắng bóng.

Khu vực châu Âu có số lượng đại diện nhiều nhất với 12 đội: Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức, Hà Lan, Scotland, Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Áo. Trong đó, Scotland và Áo đánh dấu sự trở lại sau 26 năm vắng bóng.

Iraq vượt qua UAE ở play-off để giành suất dự vòng liên lục địa.

Châu Á đóng góp 8 đội gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan. Iraq vượt qua UAE ở play-off để giành suất dự vòng liên lục địa, nuôi hy vọng trở lại World Cup sau gần bốn thập kỷ.

Brazil hồi sinh dưới thời Carlo Ancelotti.

Nam Mỹ đã có 6 đại diện: Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay. Sức mạnh của bóng đá Nam Mỹ tiếp tục được khẳng định với màn trình diễn ổn định của Argentina và sự hồi sinh của Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Châu Phi góp mặt 9 đội: Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi. Hai ông lớn Cameroon và Nigeria gây thất vọng khi bị loại.

Khu vực châu Đại dương có đại diện duy nhất là New Zealand. Ba đội chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico nghiễm nhiên góp mặt. World Cup 2026 đang dần hoàn thiện danh sách, chờ thêm 9 suất cuối từ vòng play-off và vòng liên lục địa.

Yamal gây phẫn nộ

Lamine Yamal tiếp tục gây tranh cãi khi tổ chức tiệc thâu đêm từ 0h đến 5h sáng tại hộp đêm Luz de Gas (Barcelona), ngay sau khi rời tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương vùng háng. Buổi tiệc bị kiểm soát điện thoại và có khu vực VIP chỉ dành cho phụ nữ.

Yamal sa đà vào tiệc tùng sau khi nổi tiếng thế giới.

Sự việc khiến người hâm mộ phẫn nộ, cho rằng Yamal đang “đi vào vết xe đổ của Neymar”, thiếu kỷ luật và sa đà tiệc tùng. RFEF càng thêm tức giận khi biết Yamal tự ý tiến hành một thủ thuật điều trị mà không báo cho đội ngũ y tế.

Giới bóng đá Tây Ban Nha, từ các nhà báo đến cựu HLV Javier Clemente, đều cảnh báo sao trẻ 18 tuổi khó vươn tầm nếu không sớm điều chỉnh thái độ và lối sống.

HS