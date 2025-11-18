U22 Việt Nam đặt mục tiêu tạo bất ngờ trước U22 Hàn Quốc; Đức và Hà Lan chính thức giành vé dự World Cup 2026

Văn Tùng ký hợp đồng 6 năm, trở thành cầu thủ nội có thời hạn gắn bó dài nhất Hà Nội FC; MU tính tái lập đội bóng rổ, chuẩn bị bước vào sân chơi NBA Europe... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (18/11).

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng chính thức gia hạn với Hà Nội FC đến năm 2031, trở thành cầu thủ nội sở hữu hợp đồng dài kỷ lục của đội bóng thủ đô.

Nguyễn Văn Tùng gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC.

Trưởng thành từ lò trẻ Hà Nội và từng tỏa sáng ở SEA Games cùng U23 châu Á, Văn Tùng được đánh giá có tiềm năng lớn nhưng chưa thể bứt phá tại V.League do phải cạnh tranh với các tiền đạo ngoại. Sau 5 mùa, anh ghi 6 bàn và 6 kiến tạo nhưng chưa giành được vị trí đá chính ổn định.

Việc gia hạn dài hạn cho thấy Hà Nội FC vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo sinh năm 2001, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng khan hiếm tiền đạo nội chất lượng, ngoại trừ những cái tên nổi bật như Nguyễn Tiến Linh.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu tạo bất ngờ trước U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025

U22 Việt Nam trở lại sân tập ngày 17/11 để chuẩn bị cho trận gặp U22 Hàn Quốc ở lượt cuối Panda Cup 2025.

U22 Việt Nam trở lại sân tập, hướng tới trận đấu gặp U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025. (Ảnh: VFF)

Sau hai trận đầu thắng Trung Quốc 1-0 và thua sát nút Uzbekistan 0-1, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục duy trì tinh thần tốt và điều chỉnh khối lượng vận động hợp lý.

HLV Đinh Hồng Vinh xem cuộc chạm trán với U22 Hàn Quốc – đội bóng mạnh về thể lực và tốc độ – là cơ hội cọ xát quan trọng trước SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Điểm tựa tinh thần cho U22 Việt Nam là trận hòa 1-1 giữa hai đội hồi tháng 3/2025. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, U22 Việt Nam đặt mục tiêu tạo bất ngờ ở trận đấu lúc 14h30 ngày 18/11.

MU tính tái lập đội bóng rổ, chuẩn bị bước vào sân chơi NBA Europe

MU được cho là sẽ mở rộng sang lĩnh vực bóng rổ khi đồng ý tham gia dự án NBA Europe – giải đấu mới dự kiến ra mắt mùa 2027/28.

MU sẽ lấn sân sang bóng rổ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Italy cho biết NBA muốn khai thác thị trường châu Âu và cần những thương hiệu lớn như MU để tạo sức hút. “Quỷ đỏ” từng có đội bóng rổ vào thập niên 1980 và từng vô địch quốc gia năm 1986 trước khi giải thể.

Trong bối cảnh bóng rổ châu Âu tăng trưởng nhanh nhưng giá trị thương mại vẫn thấp, sự trở lại của MU được xem là cơ hội lớn để nâng tầm môn thể thao này tại lục địa già.

Đức và Hà Lan chính thức giành vé dự World Cup 2026

Rạng sáng 18/11, Đức và Hà Lan trở thành hai đội châu Âu tiếp theo giành suất trực tiếp tới World Cup 2026.

Đức chưa từng thất bại ở vòng loại giải vô địch thế giới.

Ở bảng A, Đức thể hiện sự vượt trội tuyệt đối khi nghiền nát Slovakia 6-0 ngay trong trận quyết đấu tranh ngôi đầu. Nick Woltemade mở tỷ số, Leroy Sane lập cú đúp, còn Gnabry, Baku và Ouedraogo đóng góp thêm bàn thắng, giúp “Die Manschaft” kết thúc vòng loại với 15 điểm – duy trì kỷ lục chưa từng vắng mặt ở World Cup vì lý do chuyên môn.

Tại bảng G, Hà Lan không gặp nhiều khó khăn khi tiếp Lithuania. Các pha lập công của Reijnders, Gakpo, Simons và Malen giúp “Cơn lốc màu da cam” đoạt vé đi thẳng và nối dài chuỗi hai kỳ World Cup liên tiếp có mặt sau lần lỡ hẹn năm 2018.

Trong khi đó, Ba Lan về nhì bảng G và sẽ bước vào vòng play-off, giữ hy vọng tranh suất đến Bắc – Trung Mỹ vào mùa hè năm sau.

