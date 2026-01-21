ASEAN Para Games 13: Võ Huỳnh Anh Khoa ’mở hàng' HCV cho đoàn Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nakhon Ratchasima, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã có khởi đầu đầy ấn tượng tại ASEAN Para Games 13 khi Võ Huỳnh Anh Khoa xuất sắc mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên.

Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV tại ASEAN Para Games 13.

“Kình ngư” của Việt Nam về nhất ở chung kết nội dung 400m tự do nam hạng thương tật S8 với thành tích vượt trội 5 phút 26 giây 16, bỏ xa các đối thủ phía sau.

Không chỉ giành chiến thắng thuyết phục, thành tích của Võ Huỳnh Anh Khoa còn cho thấy sự vượt trội về chuyên môn, khi anh duy trì tốc độ ổn định và bứt phá mạnh mẽ ở những mét bơi cuối cùng. Đây là kết quả xứng đáng cho quá trình tập luyện nghiêm túc và bền bỉ của VĐV này.

Đáng chú ý hơn, nội dung 400m tự do nam S8 còn chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các “kình ngư” Việt Nam.

Hai vận động viên còn lại là Hán Quan Thoại, Đặng Văn Công cũng lần lượt cán đích trong top 3, qua đó giúp Việt Nam thâu tóm trọn bộ 3 tấm huy chương ở nội dung thi đấu này.

Chiến công của Võ Huỳnh Anh Khoa không chỉ mang ý nghĩa “mở hàng” huy chương Vàng, mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong các nội dung tranh tài tiếp theo./.

