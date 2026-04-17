World Cup 2026: Khi Mexico giữ nhịp đập của ngày hội toàn cầu

Mới giữa tháng Tư mà bầu trời Mexico đã nắng như đổ lửa. Tuy nhiên, ngay cả trong cái nóng hầm hập từ sáng đến tối, người ta vẫn dễ dàng nhận ra một thứ nhiệt độ khác - thứ nhiệt độ không đo bằng nhiệt kế.

Mexico tổ chức buổi học bóng đá với sự tham gia của hơn 9.500 người tại thủ đô Mexico City nhằm quảng bá cho World Cup 2026, lập kỷ lục Guinness về lớp học bóng đá có đông người tham gia nhất. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Nhiệt kế này vọng ra từ màn hình tivi trong quán ăn ven đường, hay rè rè theo tiếng radio cũ phát ra từ một căn nhà trong khu phố cổ, nằm trong ánh mắt của người đàn ông trung niên đứng ở góc chợ La Merced, tay cầm ly café de olla, mắt nhìn về phía không có gì - nhưng rõ ràng ông ấy đang thấy một điều gì đó rất rõ bên trong.

Ở Mexico, bóng đá không cần mùa giải để tồn tại. Nó tồn tại như không khí - có mặt ở khắp nơi, lúc nào cũng vậy và người ta chỉ nhận ra khi nó bắt đầu thiếu đi. Không phải lần đầu, nhưng lần này thì khác

World Cup 2026 sẽ là lần thứ ba Mexico đăng cai ngày hội bóng đá toàn cầu - con số chưa quốc gia nào đạt được. Nhưng lần này, Mexico không đứng một mình. Lần đầu tiên trong lịch sử Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), 3 quốc gia cùng chia sẻ quyền tổ chức: Mỹ, Canada và Mexico - liên minh trải dài từ Vancouver lạnh giá xuống tận Guadalajara nắng chang chang, nối với nhau không phải bằng một đường biên giới mà bằng trái bóng tròn.

Trong cấu trúc chưa từng có tiền lệ đó, Mexico đảm nhận 3 thành phố đăng cai bao gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey - với tổng cộng 10 trận đấu, bao gồm cả vòng bảng lẫn vòng loại trực tiếp. Con số không nhiều hơn Mỹ, nhưng trọng lượng của nó thì khác. Bởi trong số các sân đấu của kỳ giải này, có một nơi không cần giới thiệu.

Estado Azteca - nơi bóng đá đã trở thành trầm tích

Sân vận động Estadio Azteca không chỉ là một công trình thể thao mà là một cuốn biên niên sử bằng bêtông và thép, nơi từng trang đều thấm mồ hôi và cảm xúc của những con người đã đến và đi qua suốt 6 thập kỷ qua.

Năm 1970, Pelé và đồng đội Brazil nâng chiếc cúp vàng trên mặt cỏ nơi này. Đúng 16 năm sau, Diego Maradona chạy từ giữa sân về phía khung thành Anh với bóng dính chặt vào chân - trong một hành trình 11 giây mà FIFA sau này bình chọn là "Bàn thắng của thế kỷ."

Đến năm 2026, Azteca sẽ trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức 3 kỳ World Cup. Một kỷ lục rất khó bị phá vỡ.

Những tháng qua, các đội thi công làm việc theo ca, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cải tạo khu vực khán đài và lắp đặt màn hình LED thế hệ mới. Nhưng người Mexico không gọi đó là "xây mới.“Họ gọi đó là”chuẩn bị để đón khách. " Với họ, linh hồn của Azteca không nằm ở những tấm ghế hay lớp sơn - nó nằm ở những gì đã diễn ra ở đây, và những gì sắp diễn ra.

Ba quốc gia, một guồng máy

Phía sau những tấm poster và đoạn phim quảng bá rực rỡ là một cỗ máy khổng lồ đang vận hành liên tục từ nhiều năm nay.

Ủy ban tổ chức chung giữa 3 quốc gia thời gian qua đã đồng bộ hóa hàng chục hệ thống - từ phân phối vé xuyên biên giới, điều phối phương tiện truyền thông quốc tế, cho đến quy trình kiểm soát an ninh tại các cửa khẩu. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup yêu cầu cổ động viên di chuyển qua nhiều hệ thống hải quan, nhiều múi giờ và nhiều nền pháp lý trong cùng một giải đấu.

Tại Mexico, các tuyến đường kết nối 3 thành phố đăng cai đang được mở rộng. Sân bay Quốc tế Felipe Ángeles - vừa đưa vào khai thác năm 2022 - được bổ sung thêm năng lực tiếp nhận chuyến bay quốc tế.

Hệ thống tàu điện và xe buýt nhanh ở Guadalajara cũng được nâng cấp để sẵn sàng cho làn sóng người hâm mộ từ khắp nơi đổ về.

Khi cả phố thành khán đài

Với nhiều người Mexico, World Cup 2026 không chỉ là chuyện vé vào sân. Phần lớn họ sẽ xem từ xa - từ quảng trường, từ quán nhậu, từ ban công chung cư, từ màn hình điện thoại trên xe buýt. Và điều đó không hề làm giảm bớt cảm xúc của trải nghiệm.

Người Mexico duy trì truyền thống bất thành văn nhưng gần như bất biến: khi đội tuyển quốc gia ghi bàn, cả thành phố rung chuyển - theo nghĩa đen. Các nhà khoa học từng ghi nhận chỉ số địa chấn nhỏ tại Mexico City sau những bàn thắng quan trọng, do hàng triệu người cùng nhảy lên trong một khoảnh khắc. Họ gọi hiện tượng đó là “el temblor del gol” - tiếng rung của bàn thắng. Cảm xúc tập thể đó không thể ghi nhận ở bất kỳ nơi nào khác, cũng như không thể mua được bằng ngân sách tổ chức sự kiện.

Một Bắc Mỹ, nhiều nhịp đập

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đăng cai nhiều trận đấu nhất - bao gồm trận chung kết dự kiến tại MetLife Stadium ở New Jersey. Canada lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức một phần World Cup, với Toronto và Vancouver là hai cửa sổ nhìn ra thế giới.

Tuy nhiên, nếu nhìn World Cup 2026 như một hành trình cảm xúc - từ khi hồi còi khai mạc vang lên đến khi chiếc cúp được nâng cao - Mexico nằm ở phần đầu của hành trình đó khi là địa điểm diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn. Là nơi đầu tiên nhiều cổ động viên quốc tế đặt chân tới. Là nơi mà thứ không khí đặc trưng của World Cup được khai hỏa lần đầu. Trong bóng đá, như trong nhiều thứ khác, “nụ hôn đầu” bao giờ cũng quyết định nhịp của cả câu chuyện.

Hai tháng nữa mới khai mạc World Cup 2026, nhưng ở Mexico City, người ta đã bắt đầu đếm ngược - không phải bằng app hay đồng hồ điện tử, mà bằng cách kể chuyện. Về Azteca. Về Maradona. Về những kỳ World Cup mà họ đã sống qua, và về kỳ World Cup đang đến mà họ chắc chắn sẽ nhớ mãi.

Đó là cách Mexico chuẩn bị cho một ngày hội. Không phải bằng bảng kế hoạch, mà bằng ký ức./.

Theo TTXVN