ASEAN Para Games 13: Điền kinh Việt Nam thăng hoa với 3 HCV và kỷ lục mới

Ngày 22/1, đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc tại ASEAN Para Games 13 khi giành được 3 huy chương Vàng ở các nội dung ném lao, đẩy tạ và ném đĩa, góp phần quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn.

Người hâm mộ hò reo mừng chiến thắng của cử tạ Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN )

Vận động viên Kiều Minh Trung đã khẳng định bản lĩnh thi đấu khi giành huy chương Vàng nội dung ném lao nam hạng thương tật F55, với thành tích ấn tượng 26m60, đưa anh trở thành một trong những điểm sáng của tuyển Điền kinh tại đại hội.

Ở nội dung đẩy tạ nam hạng F34, Nguyễn Viết Đại cũng thi đấu thuyết phục để mang về huy chương Vàn với thành tích 7m49. Sự chắc tay và ổn định ở phần thi quyết định giúp Đại ghi dấu ấn mạnh mẽ cho Điền kinh Việt Nam.

Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy cũng tạo nên cột mốc đáng nhớ khi giành huy chương Vàng nội dung ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 15m30, đồng thời phá kỷ lục đại hội ở nội dung này.

Chiến thắng của Ngọc Thúy không chỉ mang về điểm số tối đa mà còn chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của cô trên đường chinh phục các thành tích cao.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc Thúy cũng mang về cho đoàn Việt Nam thêm 1 tấm huy chương Bạc ở nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F54, với thành tích 5m29. Vô địch nội dung này là Vận động viên Asusano Cendy (người Philippines) với kết quả 6m04.

Ba tấm huy chương Vàng liên tiếp tiếp tục cho thấy sức mạnh của Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng vào nỗ lực chung của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.

Đội tuyển Điền kinh đang là một trong những mũi nhọn chiến lược giúp đoàn vững vàng trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Tính đến hết ngày thi đấu chính thức thứ 2 của ASEAN Para Games 13, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã lập công với 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng./.

Theo TTXVN