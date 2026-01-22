ASEAN Para Games 13: Đoàn thể thao Việt Nam khởi đầu ấn tượng với 8 HCV

Trong ngày 21/1, ngày ra quân chính thức tại ASEAN Para Games 13 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có khởi đầu đầy ấn tượng khi liên tiếp gặt hái những thành tích tốt, mang về 8 tấm huy chương vàng danh giá.

Niềm tự hào cử tạ Việt Nam (giữa) bên hai vận động viên giành huy chương bạc và đồng. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Kình ngư kỳ cựu Võ Huỳnh Anh Khoa một lần nữa khẳng định vị thế “người mở hàng” may mắn khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở nội dung 400m tự do nam hạng thương tật S8.

Với thông số 5 phút 26 giây 16, Anh Khoa không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương mà còn cùng hai đồng đội Hán Quang Thoại và Đặng Văn Công tạo nên màn thống trị tuyệt đối khi thâu tóm trọn bộ vàng-bạc-đồng ở nội dung này. Chiến thắng của Anh Khoa đã thắp lên ngọn lửa tinh thần rực cháy, mở màn cho một ngày thi đấu thăng hoa của đội tuyển bơi lội với tổng cộng 7 tấm huy chương vàng.

Tiếp nối mạch thành công trên đường đua xanh, các kình ngư Việt Nam đã giúp quốc kỳ Việt Nam liên tục được kéo lên ở vị trí cao nhất khi Nguyễn Văn Hạnh về nhất nội dung 100m ếch nam hạng SB11; Trịnh Thị Bích Như đăng quang ở nội dung 100m ếch nữ hạng SB4-5 và Lê Thị Dung chiến thắng ở cự ly 100m tự do nữ hạng S8.

Đặc biệt, nữ kình ngư Vi Thị Hằng đã gây chấn động đường đua khi giành cú đúp huy chương vàng, trong đó có màn phá kỷ lục đại hội ở nội dung 50m bơi ngửa hạng S6-S7 với thành tích 45 giây 63, xô đổ sâu kỷ lục cũ là 49 giây 63.

Bên cạnh sự thống trị của môn bơi, đội tuyển cử tạ cũng đóng góp thêm một tấm huy chương vàng quý giá của đô cử kỳ cựu Lê Văn Công ở hạng cân 49kg. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, Lê Văn Công đã vượt qua sự bám đuổi quyết liệt từ các đối thủ Indonesia để dẫn đầu với mức tổng cử 178kg.

Tính đến cuối ngày thi đấu, với 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 3 sau Thái Lan và Indonesia. Với kết quả này, đoàn Việt Nam đã có sự khởi đầu vượt mong đợi, khẳng định bản lĩnh kiên cường của các vận động viên trên đấu trường khu vực.

Dưới đây là Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h ngày 11/12: 1. Thái Lan: 21 HCV, 19 HCB, 18 HCĐ 2. Indonesia: 14 HCV, 13 HCB, 8 HCĐ 3. Việt Nam: 8 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ 4. Philippines: 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ 5. Malaysia: 3 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ 6. Myanmar: 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ 7. Singapore: 2 HCV, 2 HCB, 0 HCĐ 8. Lào: 2 HCĐ 9. Brunei: Chưa có huy chương 10. Timor Leste: Chưa có huy chương./.

Theo TTXVN