Thể thao

Quốc tế

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 hôm nay, 20/1: U23 Việt Nam tranh vé chung kết

Hôm nay (20/1), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U23 Trung Quốc để tranh tấm vé góp mặt ở chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam quyết thắng, giành quyền vào chung kết. (Nguồn: AFC)

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22g30 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc có dịp đối đầu nhau tại một kỳ U23 châu Á.

Tuy nhiên, kể từ năm 2016, hai đội gặp nhau 5 lần ở các giải giao hữu quốc tế, trong đó U23 Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 1 trận.

Cũng trong ngày hôm nay, vào lúc 18g30, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu “đại chiến” giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc.

U23 Nhật Bản chính là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc cũng rất khó lường./.

Lịch thi đấu ngày 20/1

18g30 U23 Nhật Bản-U23 Hàn Quốc22g30 U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc

Theo TTXVN

