Olympic mùa Đông 2026: Mỹ cử đặc vụ ICE hỗ trợ an ninh

Ngày 27/1, người phát ngôn Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) xác nhận cơ quan này sẽ cử đặc vụ hỗ trợ các hoạt động an ninh tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 tại Italy vào tháng tới.

Theo tuyên bố của ICE, các đơn vị thuộc Bộ phận Điều tra An ninh Nội địa (HSI) sẽ phối hợp cùng Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và nước chủ nhà Italy để rà soát, giảm thiểu rủi ro từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Cơ quan này nhấn mạnh toàn bộ các hoạt động an ninh vẫn nằm dưới sự điều hành của chính quyền Italy, đồng thời khẳng định sẽ không thực hiện các hoạt động cưỡng chế di trú tại nước ngoài.

Kế hoạch của ICE gửi đặc vụ đến Olympic Milan-Cortina 2026 (diễn ra từ ngày 6 - 22/2) đã làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt tại Italy, đặc biệt là sau làn sóng phẫn nộ từ vụ việc có 2 dân thường thiệt mạng trong chiến dịch truy quét người nhập cư của lực lượng này tại Minneapolis (Mỹ).

Trước những phản ứng của dư luận, các quan chức Italy cho biết các đặc vụ của ICE chỉ hỗ trợ bảo vệ phái đoàn Mỹ, trong đó dự kiến sẽ có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tham dự lễ khai mạc tại Milan vào ngày 6/2.

Ông Attilio Fontana - Thống đốc vùng Lombardy, nơi đăng cai nhiều nội dung thi đấu - cũng đã khẳng định vai trò của các đặc vụ Mỹ sẽ chỉ giới hạn ở việc đảm bảo an toàn cho các quan chức cấp cao.

Phản ứng của dư luận Italy nổi lên trong bối cảnh hàng nghìn đặc vụ ICE đã được Tổng thống Donald Trump triển khai tại nhiều thành phố của Mỹ để thực hiện các chiến dịch truy quét người nhập cư không giấy tờ.

Việc triển khai này đã vấp phải sự phản đối rộng rãi tại Mỹ, đặc biệt sau vụ 2 công dân Renee Good và Alex Pretti (cùng 37 tuổi) bị bắn tử vong trên đường phố Minneapolis mới đây./.

Theo TTXVN