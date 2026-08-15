Sợi dây kết nối cộng đồng

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, XDNTM, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã xác định phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” do Hội Nông dân tỉnh tổ chức tạo động lực phát triển phong trào TDTT.

Hội Nông dân xã Cẩm Thạch hiện có 13 chi hội với 2.974 hội viên. Thời gian qua Hội Nông dân xã đã vận động hội viên tích cực tham gia rèn luyện thể chất. Mỗi người chọn một môn tập phù hợp với lứa tuổi, nhưng tất cả đều tìm thấy ở đó niềm vui và nguồn năng lượng tích cực sau những giờ lao động mệt nhọc.

Ông Hoàng Văn Quy, thôn Thạch Sơn, xã Cẩm Thạch chia sẻ: “Ở thôn tôi bóng chuyền đã trở thành niềm vui chung. Ban ngày ai cũng bận sản xuất nhưng cứ chiều đến là người dân đủ mọi lứa tuổi lại tập trung ra sân. Điều tôi quý nhất là được gặp gỡ bà con mỗi ngày, cùng động viên nhau trong cuộc sống và mọi người khỏe hơn để tiếp tục lao động, sản xuất".

Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Thạch Cầm Trọng Tứ, cho biết: “Tỷ lệ hội viên, nông dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt trên 65%; xã duy trì 16 câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm TDTT với các môn như bóng chuyền, bóng đá, các môn thể thao dân tộc. Hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức hoặc tham gia khoảng 11 giải thể thao, hội thao”.

Còn tại phường Quảng Phú, phong trào TDTT của hội viên, nông dân phát triển khá sôi nổi, trong đó nổi bật là các môn bóng chuyền hơi, dân vũ, pickleball, đi bộ, cầu lông, yoga... Đến nay, tỷ lệ hội viên, nông dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt khoảng 40%; toàn phường duy trì 14 CLB, đội, nhóm thể thao hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Quảng Phú Đỗ Thanh Tâm nhìn nhận: “Không chỉ mang lại hiệu quả về chuyên môn, phong trào còn tạo ra những giá trị xã hội bền vững. Khi người dân dành thời gian tham gia các hoạt động thể thao, đời sống tinh thần được nâng lên, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Thanh niên có sân chơi lành mạnh, người cao tuổi sống vui, sống khỏe, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng”.

Để khích lệ phong trào TDTT, nâng tầm các giải thể thao cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức nhiều giải đấu quan trọng. Trong đó nổi bật như Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” được tổ chức định kỳ 2 năm một lần với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, hội viên; giải cầu lông, bóng bàn, pickleball cho cán bộ các cấp hội...; ở cấp cơ sở hàng trăm giải đấu cũng được tổ chức mỗi năm, tạo sân chơi bổ ích cho người nông dân.

Đến nay tỷ lệ hội viên, nông dân toàn tỉnh tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt trên 65%; có nhiều CLB, đội, nhóm thể thao đang hoạt động hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành công 62 cuộc giao lưu thể thao, thúc đẩy lan tỏa phong trào TDTT trong nông dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vũ Tiến Dũng khẳng định: “Khi người dân có sân chơi lành mạnh, các tệ nạn xã hội giảm hẳn; an ninh trật tự tại các địa phương được giữ vững. Đặc biệt, phong trào đã góp phần xây dựng hình ảnh người nông dân Thanh Hóa khỏe về thể chất, vững về tinh thần, tích cực lao động sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số, có tinh thần đoàn kết để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới, tham gia xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc rèn luyện TDTT; nhân rộng các mô hình CLB, đội, nhóm thể thao hoạt động hiệu quả; phối hợp tổ chức nhiều giải thi đấu thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích các cấp hội lồng ghép hoạt động thể thao với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, XDNTM và chuyển đổi số trong hoạt động hội”.

Bài và ảnh: Anh Tuân